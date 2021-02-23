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Минус 24 и ниже. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму

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- Виктория Гунгер
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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, сообщает РИА Новости.

"В ночь на 23 февраля небо над Москвой, благодаря антициклону, полностью прояснело. К 7 утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму. Прежний минимум сезона остался за 18 января с температурой минус 23,6 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по области температура понижалась до минус 30 градусов. До 9 утра воздух в столичном регионе еще будет остывать.


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URL: https://www.vb.kg/397662
Теги:
погода, Россия, Москва, Кыргызстан, прогноз погоды
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