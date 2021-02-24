В Кыргызстане 24 новых случая COVID-19. Больше всего из них в Бишкеке

В Кыргызстане на 24 февраля зарегистрировано 24 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 12

Ош - 0

Чуйская область – 3

Ошская область - 3

Таласская область - 0

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 2.

Всего за весь период заразились 86 025 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 59 человек:

Бишкек – 23

Ош – 3

Чуйская область – 19

Ошская область – 0

Таласская область – 1

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 2.

Всего за весь период выздровели 82 938 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3464.