В Кыргызстане 24 новых случая COVID-19. Больше всего из них в Бишкеке

В Кыргызстане на 24 февраля зарегистрировано 24 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 12
Ош - 0
Чуйская область – 3
Ошская область - 3
Таласская область - 0
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 2.
Всего за весь период заразились 86 025 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 59 человек:
Бишкек – 23
Ош – 3
Чуйская область – 19
Ошская область – 0
Таласская область – 1
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 2.
Всего за весь период выздровели 82 938 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3464.