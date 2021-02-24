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На писательницу подали в суд за то, что дала детям свою фамилию и матчество

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- Екатерина Улитина
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Департамент регистрации населения ГРС подал в суд на писательницу и феминистку Алтын Капалову за то, что она дала своим детям матчество вместо отчества. Об этом она сообщила в социальных сетях.

"Кыргызское государство, ты мне не даешь работать и созидать.

Я устала от твоих нападок и преследований. От твоих сотрудников, которые могут заявиться ко мне в 8 часов утра. Позвонить на личный номер в рабочее с приглашением побеседовать в отделении. Всё это мне мешает работать. А я работаю очень хорошо. Я провела десятки чтений по всей стране, написала десятки сказок и рассказов против насилия над детьми и женщинам, издала более 20ти детских книг. Твои преследования влияют на мое физическое и психологическое здоровье и мою работоспособность.

Я много раз хотела подать на тебя в суд, государство. Когда получила травмы от милиционеров. Когда вы прервали мирный марш. Когда я поняла, что плачу налоги, а обещанного тобой образования и медицины для детей нет. Но у меня нет на это сил и денег на адвокатов.

Пожалуйста, хватит.

Ты должен соблюдать правила международных соглашений о гендерном равенстве и о борьбе со всеми видами дискриминации в отношении женщин.

Ты должен вписать в закон, что мамы имеют такие же права как и отцы, что дети могут носить двойные, тройные фамилии или имя и фамилию мамы, вместо того, чтобы подавать на меня в суд.

Я не нарушила закон, я нарушила патриархальные устои. И ты не можешь отбирать у меня и у моих детей базовое право на имя и фамилию", - написала она.

Алтын Капалова воспитывает троих детей. Кроме того, она активно участвует в общественной жизни страны. Она была куратором выставки современного искусства в музее ИЗО имени Гапара Айтиева, которая вызвала большой резонанс в обществе. В музейном пространстве в рамках перфоманса раздевалась молодая женщина, однако на афише не было предупреждений возрастном ограничении. Защитники традиционных устоев общества заявились в музей и в грубой форме потребовали закрыть экспозицию. Министерство культуры частично поддержало эти требования. Часть экспонатов были изъяты, в целом экспозиция продолжила работать.

В прошлом году 8 марта Алтын Капалова была задержана в числе других участников марша солидарности. Перед задержанием на площади, откуда начиналось шествие, появились мужчины в традиционных головных уборах и напали на собравшихся. Свою агрессию нападавшие объяснили тем, что считают, что под видом женского марша может быть проведен гей-парад. Появившаяся на месте происшествия милиция задержала участниц митинга.


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URL: https://www.vb.kg/397700
Теги:
ГРС, суд, Кыргызстан
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