Посольство США в КР предлагает $1 млн за информацию про Камчы Кольбаева

США предлагают вознаграждение в 1 млн долларов за информацию о разоблачении преступной группировки криминального авторитета Кыргызстана Камчы Кольбаева. Об этом сообщается на сайте посольства США в КР.

По данным пресс-службы, США продолжат поддерживать борьбу с коррупцией и организованной преступностью в Кыргызстане и во всем мире.

"США признают дестабилизирующее влияние коррупции во всем мире и сделали борьбу с коррупцией своим приоритетом. Правительство США конфисковало и успешно вернуло пострадавшим странам коррупционные доходы в размере более одного миллиарда долларов. Только в 2020 году США публично назвали имена 41 коррумпированного чиновника иностранных государств, отказав им и их семьям в доступе в Штаты, включая бывшего замглавы Таможенной службы КР Раимбека Матраимова, арестованного по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов", - отметили в пресс-службе.

Отметим, в 2017 году власти США внесли в "черный список" имена 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, в том числе и Кольбаева.