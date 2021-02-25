Украина собралась взять под контроль границу с РФ в Донбассе до 2025 года

Правительство Украины включило пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей в специальную программу управления государственной границей до 2025 года. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами по инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними", - говорится в документе. В нем уточняется, что эта задача предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы".

Стратегия была принята во исполнение обязательств Украины по имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Ее целью является "обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую ее защищенность".

19 февраля сообщалось, что МИД Украины призвал международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за "агрессивных действий" в Донбассе и Крыму.

Пункт 9 Минских соглашений предполагает восстановление Украиной контроля над границей с Россией на всем ее протяжении. Согласно документу, это должно произойти после проведения в Донбассе местных выборов, а также амнистии, обмена пленными, обеспечения доставки гуманитарной помощи и начала восстановления региона.