Судьба футболиста и человека. Рецензия на фильм "Стрельцов"

С самого начала стоит оговориться, что "Стрельцов" - это история человека, а не только знаменитого футболиста, его драматичной жизни и борьбы за светлое будущее.

Эту спортивно–биографическую зарисовку снял режиссер Илья Учитель. Выбор актера Александра Петрова на главную роль является вполне верным кастинговым решением: артист обладает достаточной экранной харизмой и обаянием, чтобы заставить зрителя понимать Стрельцова и сочувствовать ему. В ином исполнении герой мог бы стать непривлекательным - он абсолютно не думает о последствиях ни для себя, ни для других, не раз подставляет команду и героически расхлебывает заваренную самим же кашу, а твердость его характера часто перерастает в инфантильную упертость.

Уже в двадцать лет у него есть все, о чем только можно мечтать - талант, слава, любовь. Эдуард Стрельцов - восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна ждет от него победных голов на чемпионате мира в Швеции. Эдик Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле. Но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Эдуарда арестовывают по обвинению в изнасиловании. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда. Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придется совершить невозможное. Великий спортсмен, который был окружен всенародной любовью, в один миг потерял все.

Художественное оформление - один из самых больших плюсов этого фильма. Мне очень понравилось, как было представлено время, декорации, костюмы, прически, все сразу вызвало ощущение 60–х годов.

Операторская работа с довольно впечатляющими ракурсами, музыка, подчеркивающая напряженную атмосферу, и нескучный видеоряд - все это на высоте.

Злодей в фильме очень стереотипный, который спит и видит, как Стрельцова выкинут из команды. Или, например, когда Стрельцова выпускают из тюрьмы, а он такой чистый и ухоженный, как будто не отсидел в тюрьме пять лет.

Этот кинопроект основан на увлекательной и в чем–то поучительной истории, которая в интересном ключе передает непростой путь очень талантливого футболиста. А прекрасная актерская игра Александра Петрова отлично раскрывает характер главного героя Эдуарда Стрельцова.