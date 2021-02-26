В Кыргызстане 51 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки - 55 человек

В Кыргызстане на 26 февраля зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 10
Ош - 6
Чуйская область – 22
Ошская область - 0
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились 86 142 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 55 человек:
Бишкек – 14
Ош – 0
Чуйская область – 20
Ошская область – 4
Таласская область – 2
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 2.
Всего за весь период выздоровели 83 061 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3338.