В Кыргызстане 51 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки - 55 человек

В Кыргызстане на 26 февраля зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 10

Ош - 6

Чуйская область – 22

Ошская область - 0

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились 86 142 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 55 человек:

Бишкек – 14

Ош – 0

Чуйская область – 20

Ошская область – 4

Таласская область – 2

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 2.

Всего за весь период выздоровели 83 061 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3338.