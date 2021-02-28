Воплощайте в жизнь свои мечты и планы. Гороскоп с 1 по 7 марта

Овен. Весенние нотки станут прелюдией к развитию новой главы в отношениях либо к новому роману. Интрига вскоре исчезнет, а пока многое будет скрыто от посторонних глаз. Некоторые знакомые попытаются вас склонить к рискованному делу, но, избавившись от их влияния, вы найдете применение деньгам, совершив выгодные покупки либо вложения. Возникшие идеи помогут найти новые источники доходов, не прибегая к посторонней помощи.

Телец. Вместе с первым дуновением весны в вашу жизнь ворвется романтика. Семейный отдых в торговых центрах или на природе вернет былое согласие, а корпоративные вечеринки могут положить начало служебному роману. Противоречий в отношениях с руководством будет все меньше, а понимания больше. Неожиданным образом решатся важные для вас вопросы, что принесет долгожданные финансовые поступления и даст возможность сделать важные покупки.

Близнецы. Без долгой волокиты руководство примет нужное для вас решение. Ускорится получение документов. Большую роль и в карьерном росте, и в решении важных вопросов сыграет симпатия, а потому не скупитесь на улыбки и комплименты. Некоторые сослуживцы и знакомые намекнут на возникавшие в недавнем прошлом недоразумения. Оставьте их комментарии без внимания и воплощайте в жизнь свои мечты и планы. Возможны дальние поездки и успех в различных конкурсах.

Рак. Многое решит случай. Вовремя полученные сообщения изменят расклад сил на работе в вашу пользу. Владея информацией, вы заключите важные договоры, успеете подать документы для продолжения обучения за рубежом. Удастся выпутаться из возникших по неосторожности финансовых проблем. Развлекательный вояж устроится в самый последний момент, но если отправиться в поездку не удалось, вас ожидает не менее романтичный ужин.

Лев. Найдутся нужные слова во время беседы с влиятельными людьми, что вместе с вашим природным шармом обеспечит успех встречи. Возможно продвижение по карьерной лестнице и получение незапланированных доходов. Вовремя поздравив нужных людей, вы заручитесь их поддержкой. Некоторые деловые партнеры и знакомые попытаются вам помешать, распространяя слухи. Поддержка коллег позволит остановить кампанию против вас, что обезоружит противников.

Дева. Достаточно сделать шаг навстречу личному счастью, принимая знаки внимания. Даже будучи давно в браке, вы уже многого не замечаете, и ваш партнер даст подсказку, которая снимет налет обыденности. Если вы еще далеки от создания семьи, удастся сделать первый шаг. Поднимать давние проблемы опасно для продолжения сотрудничества. Вам будут готовы сделать хорошее предложение, и, разворошив прошлое, вы многое испортите.

Весы. Работа окажется непростой, но доходы принесет, а потому не пугайтесь сложностей. Это ваш шанс пополнить казну. Праздничная программа претерпит изменения в последний момент, но эти перемены только улучшат настроение. До праздника состоится несколько значимых встреч, которые положительно скажутся на делах и учебе. Воспользуйтесь возникшими идеями. Взявшись за это дело, вы измените круг общения.

Скорпион. Вместе с приходом весны в вашей жизни (как деловой, так и личной) наступит пробуждение. Предстоящий праздник станет хорошим предлогом для знакомств во время вечеринок, если сердце еще свободно, и восстановления гармонии в семейных отношениях. Деловые встречи пройдут в неформальной обстановке, где решатся главные вопросы. Появится возможность протолкнуть во время переговоров важные идеи и пополнить казну. Полученные деньги удастся выгодно вложить.

Стрелец. В начале недели воспользуйтесь непродолжительным затишьем в делах. Отдохните, поправьте здоровье, проведите больше времени с домочадцами. Спокойствием долго наслаждаться не придется. К концу недели вы получите известия, которые поменяют планы. Предстоят срочные поездки, деловые встречи. Выяснится, что срочно вам нужно будет подготовить какие–то документы или презентации. Друзья и деловые партнеры подкинут несколько идей, вам останется их применить и получить заслуженную похвалу.

Козерог. Зададут тон этой неделе друзья, деловые партнеры и любимый человек. Вы им можете рассказать, что вас тревожит, после чего проблемы начнут решаться. Никакой мистики в этом не будет. В процессе разговора вы найдете решение проблемы, а собеседники лишь одобрят ваш выбор. Смело намечайте деловые переговоры и, конечно, свидания. Будут преодолены финансовые трудности. Вовремя полученные доходы помогут расплатиться по наиболее срочным долгам и сделать хороший подарок.

Водолей. Появление новых знакомых или родственников не будет случайностью. Даже нагрянув к вам в гости, они не испортят настроения, а только внесут приятные изменения. Общение поможет привести мысли в порядок, выйти из режима ожидания и начать действовать. Перемены в первую очередь коснутся работы и доходов. Вы поймете, что прежние подходы к делу устарели, и, приняв полученные предложения, вы начнете пополнять казну.

Рыбы. Заявляйте о себе во время презентаций, на деловых встречах и в учебе. Вы сумеете произвести впечатление и получить нужный результат. Начало весны и приближающийся праздник - хорошие поводы для признания в чувствах. Переборов стеснительность, вы сделаете шаг навстречу своей любви. Удачно сложатся загородные поездки. Самочувствие еще может беспокоить, но вы найдете решение проблемы, что восстановит здоровье.

Астролог Андрей Рязанцев