Минздрав КР в первую волну COVID-19 нанес ущерб государству в 3,5 млн сомов

Министерство здравоохранения КР нанесло ущерб государству в размере более 3 миллионов сомов во время первой волны COVID-19. Генеральная прокуратура по итогам проверки выявила ряд нарушений при закупке лекарственных средств.

Установлено, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией за счет средств Всемирного Банка для Министерства здравоохранения республики было предусмотрено приобретение, в числе других лекарственных средств, препарата Лопинавир/ритонавир, который в последующем на этапе оценки Банком был исключен из перечня закупаемых лекарств.

"Однако, несмотря на это 13 апреля 2020 года Минздрав, ввиду срочной необходимости, прямым методом, уже за счет средств республиканского бюджета, у ОсОО "М" был приобретен препарат Калидавир (аналог) на общую сумму 3,5 млн сомов, который с момента поставки и до настоящего времени находится в полном объеме на складе и какого-либо распределения его для использования по назначению, по лечебным учреждениям страны произведено не было", - информируют в Генпрокуратуре.

В данное время в соответствии с третьей версией Временного клинического руководства применение в лечении препарата Лопинавир/ритонавир исключено.

Таким образом, в результате неправомерных действий руководства и должностных лиц Минздрава КР необоснованно были использованы бюджетные средства в сумме 3,5 млн сомов на закупку лекарственного препарата Калидавир, чем причинен ущерб государственным интересам.

В целях всестороннего и объективного исследования данных обстоятельств дела материал проверки зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) Генеральной прокуратуры КР по ст.320 (злоупотребление должностным положением) УК КР, для дальнейшей организации досудебного производства.