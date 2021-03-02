Партия "Ата Журт Кыргызстан" примет участие на выборах в 21-м городе

Завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Свои списки кандидатов в депутаты 28 городских кенешей выдвинула 61 политическая партия:

Бишкекский г/к - 27 Ошский г/к - 10 Баткенский г/к - 10 Кызыл-Кийский г/к - 12 Исфанинский г/к - 9 Сулюктинский г/к - 8 Кадамжайский г/к - 11 Айдаркенский г/к - 8 Джалал-Абадский г/к - 5 Кербенский г/к - 5 Кок-Жангакский г/к - 3 Майлы-Сууйский г/к - 5 Кочкор-Атинский г/к - 5 Кара-Кульский г/к - 7 Базар-Коргонский г/к - 5 Чолпон-Атинский г/к - 7 Караколский г/к - 18 Балыкчинский г/к - 14 Нарынский г/к - 9 Ноокатский г/к - 5 Узгенский г/к - 8 Таласский г/к - 11 Кеминский г/к - 9 Орловский г/к - 5 Шопоковский г/к - 7 Каиндинский г/к - 6 Кантский г/к - 10 Токмокский г/к - 5.

Политическая партия "Ата Журт Кыргызстан" примет участие на выборах в двадцати одном городе.

Политическая партия "Онугуу-Прогресс" - в семнадцати городах.

Политическая партия "Замандаш" - в шестнадцати городах.

Политическая партия "Ыйман-Нуру" - в пятнадцати городах.

Политическая партия "Ынтымак" - в четырнадцати городах.

Политическая партия "Республика" - на выборах в двенадцати городах.

Две политические партии: "Социал Демократы" и "Эмгек партия" примут участие на выборах в одиннадцати городах.

Две политические партии: "Бутун Кыргызстан" и "Улуу Журт", примут участие на выборах в семи городах.

Политическая партия "Бирге Вместе" примет участие на выборах в шести городах.

Три политические партии: "Ишеним", "Кыргызстан" и "Тынчтык" примут участие на выборах в пяти городах.

Пять политических партий: "Бир-Бол", "Жаны-Доор", "Ата-Журт", "Народная демократическая партия Кыргызстана" и "Патриот ынтымагы" примут участие на выборах в четырех городах.

Семь политических партий: "Аманат", "Мекен Ынтымагы", "Нур", "Народная партия Улуттар биримдиги", "Ордо", "Табылга" и "Чон-Казат" примут участие на выборах в трех городах.

Сразу в двух городах выдвинулись 10 партий ("Мурас", "Айкол-Кыргызстан", "Асман Ала-Тоо", "Ата-Мекен", "Власть народу", "Партия Зеленых Кыргызстана", "Партия коммунистов Кыргызстана", "Реформа", "Социалистическая партия Кыргызстана", "Улуу Кыргызстан").

Сразу в двух городах выдвинулись 10 партий ("Мурас", "Айкол-Кыргызстан", "Асман Ала-Тоо", "Ата-Мекен", "Власть народу", "Партия Зеленых Кыргызстана", "Партия коммунистов Кыргызстана", "Реформа", "Социалистическая партия Кыргызстана", "Улуу Кыргызстан").

Следующие партии будут выдвигаться только в одном городе:

"Улутман", "Акшумкар", "Калк ынтымагы", "Энергетиков", "Адилет", "Адилетту Кыргызстан", "Ак-Бата", "Ала-Тоо-кыргыз жери", "Бүткүл Жаштар", "Калыс", "Молодежное прогрессивная партия Кыргызстана", "Народная партия", "Наш Народ", "Партия демократическое движение Кыргызстана", "Патриот", "Свобода выбора", "Социал-демократы Кыргызстана", "Тилектештик", "Эл биримдиги", "Элдик Народная", "Асыл Мурас-Жаштар", "Кучтуу Коом", "Столица", "Тазалык".

В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом.

Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук". При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, до 12 марта. Выборы состоятся 11 апреля.