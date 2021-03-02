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Партия "Ата Журт Кыргызстан" примет участие на выборах в 21-м городе

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- Оксана Гут
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Завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Свои списки кандидатов в депутаты 28 городских кенешей выдвинула 61 политическая партия:

  1. Бишкекский г/к - 27
  2. Ошский г/к - 10
  3. Баткенский г/к - 10
  4. Кызыл-Кийский г/к - 12
  5. Исфанинский г/к - 9
  6. Сулюктинский г/к - 8
  7. Кадамжайский г/к - 11
  8. Айдаркенский г/к - 8
  9. Джалал-Абадский г/к - 5
  10. Кербенский г/к - 5
  11. Кок-Жангакский г/к - 3
  12. Майлы-Сууйский г/к - 5
  13. Кочкор-Атинский г/к - 5
  14. Кара-Кульский г/к - 7
  15. Базар-Коргонский г/к - 5
  16. Чолпон-Атинский г/к - 7
  17. Караколский г/к - 18
  18. Балыкчинский г/к - 14
  19. Нарынский г/к - 9
  20. Ноокатский г/к - 5
  21. Узгенский г/к - 8
  22. Таласский г/к - 11
  23. Кеминский г/к - 9
  24. Орловский г/к - 5
  25. Шопоковский г/к - 7
  26. Каиндинский г/к - 6
  27. Кантский г/к - 10
  28. Токмокский г/к - 5.

Политическая партия "Ата Журт Кыргызстан" примет участие на выборах в двадцати одном городе.

Политическая партия "Онугуу-Прогресс" - в семнадцати городах.

Политическая партия "Замандаш" - в шестнадцати городах.

Политическая партия "Ыйман-Нуру" - в пятнадцати городах.

Политическая партия "Ынтымак" - в четырнадцати городах.

Политическая партия "Республика" - на выборах в двенадцати городах.

Две политические партии: "Социал Демократы" и "Эмгек партия" примут участие на выборах в одиннадцати городах.

Две политические партии: "Бутун Кыргызстан" и "Улуу Журт", примут участие на выборах в семи городах.

Политическая партия "Бирге Вместе" примет участие на выборах в шести городах.

Три политические партии: "Ишеним", "Кыргызстан" и "Тынчтык" примут участие на выборах в пяти городах.

Пять политических партий: "Бир-Бол", "Жаны-Доор", "Ата-Журт", "Народная демократическая партия Кыргызстана" и "Патриот ынтымагы" примут участие на выборах в четырех городах.

Семь политических партий: "Аманат", "Мекен Ынтымагы", "Нур", "Народная партия Улуттар биримдиги", "Ордо", "Табылга" и "Чон-Казат" примут участие на выборах в трех городах.

Сразу в двух городах выдвинулись 10 партий ("Мурас", "Айкол-Кыргызстан", "Асман Ала-Тоо", "Ата-Мекен", "Власть народу", "Партия Зеленых Кыргызстана", "Партия коммунистов Кыргызстана", "Реформа", "Социалистическая партия Кыргызстана", "Улуу Кыргызстан").

Сразу в двух городах выдвинулись 10 партий ("Мурас", "Айкол-Кыргызстан", "Асман Ала-Тоо", "Ата-Мекен", "Власть народу", "Партия Зеленых Кыргызстана", "Партия коммунистов Кыргызстана", "Реформа", "Социалистическая партия Кыргызстана", "Улуу Кыргызстан").

Следующие партии будут выдвигаться только в одном городе:

"Улутман", "Акшумкар", "Калк ынтымагы", "Энергетиков", "Адилет", "Адилетту Кыргызстан", "Ак-Бата", "Ала-Тоо-кыргыз жери", "Бүткүл Жаштар", "Калыс", "Молодежное прогрессивная партия Кыргызстана", "Народная партия", "Наш Народ", "Партия демократическое движение Кыргызстана", "Патриот", "Свобода выбора", "Социал-демократы Кыргызстана", "Тилектештик", "Эл биримдиги", "Элдик Народная", "Асыл Мурас-Жаштар", "Кучтуу Коом", "Столица", "Тазалык".

В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом.

Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук". При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, до 12 марта. Выборы состоятся 11 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/397958
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, выборы, партии, Кыргызстан, политика
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