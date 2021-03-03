В Кыргызстане 48 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки - 49 человек

В Кыргызстане на 3 марта зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош - 3
Чуйская область – 13
Ошская область - 6
Таласская область - 0
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились 86 356 человек. Из них 4205 - медицинские работники.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 49 человек:
Бишкек – 17
Ош – 3
Чуйская область – 12
Ошская область – 2
Таласская область – 3
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели - 83 318 человек.
Из них 4186 - медицинские работники. За сутки выздоровели - 3 медика.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4097.