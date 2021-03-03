В Кыргызстане 48 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки - 49 человек

В Кыргызстане на 3 марта зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош - 3

Чуйская область – 13

Ошская область - 6

Таласская область - 0

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились 86 356 человек. Из них 4205 - медицинские работники.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 49 человек:

Бишкек – 17

Ош – 3

Чуйская область – 12

Ошская область – 2

Таласская область – 3

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели - 83 318 человек.

Из них 4186 - медицинские работники. За сутки выздоровели - 3 медика.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4097.