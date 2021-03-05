В Кыргызстане 41 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 49 человек

В Кыргызстане на 5 марта зарегистрирован 41 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош - 1

Чуйская область – 9

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 2.

Всего за весь период заразились - 86 451 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 49 человек:

Бишкек – 12

Ош – 2

Чуйская область – 13

Ошская область – 3

Таласская область – 3

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область – 1

Баткенская область – 4.

За весь период выздоровели - 83 424 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3686.