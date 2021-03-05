В Кыргызстане 41 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 49 человек

В Кыргызстане на 5 марта зарегистрирован 41 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош - 1
Чуйская область – 9
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область– 3
Баткенская область - 2.
Всего за весь период заразились - 86 451 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 49 человек:
Бишкек – 12
Ош – 2
Чуйская область – 13
Ошская область – 3
Таласская область – 3
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область – 1
Баткенская область – 4.
За весь период выздоровели - 83 424 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3686.