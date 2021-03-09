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В селе Ленинское 18-летний парень убил своего деда, а тело выбросил в воду

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- Оксана Гут
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В селе Ленинское 18-летний парень убил своего деда. Тяжкое преступление раскрыли сотрудники СКМ ОВД Аламединского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

6 марта в ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах, предварительно на своей автомашине, пропал без вести 70-летний К.А. житель с. Ленинское Аламединского района.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД района, сотрудники милиции начали проводить необходимые следственно-оперативные мероприятия. Было начато досудебное производство.

В рамках досудебного производство сотрудники милиции осуществили выезд по месту жительства без вести пропавшего. Выяснилось, что у пропавшего возле дома функционирует небольшое кафе. И в последний раз, по словам родственников, его видели отдыхающим там в одной из комнат.

При осмотре территории кафе криминалисты обнаружили следы волочения цветом похожую на кровь. Сотрудники СКМ ОВД Аламединского района начали отрабатывать версию "Похищения человека", и в ходе проверки этой версии в ОВД был доставлен внука без вести пропавшего - 18-летнего К.С. , как лицо, возможно, причастное к совершению преступления.

"По предварительным данным, выяснилось, что 5 марта вечером между внуком и дедушкой произошел конфликт. Из-за чего внук ударил пожилого дедушку, от удара он упал и потерял сознание. Позже поняв, что дедушка не дышит, внук ударил его молотком по голове. В целях сокрытия преступления загрузил тело в багажник, далее отвез его в одно из сел Аламединского района и бросил тело в воду среди камышей. После помыв машину оставил вблизи того же села", - информируют в ведомстве.

В настоящий момент труп гражданина К.А., его автомашина найдены и все вещественные доказательства изъяты.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района согласно ст. 130 (убийство) УК Кыргызской Республики. Назначены экспертизы.

Задержанный водворен в ИВС. Досудебное производство продолжается.


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Теги:
ГУВД, погибшие, убийство, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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