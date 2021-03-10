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Директор спортклуба "EREM" Шайлообек Атазов принес присягу в Жогорку Кенеше

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- Оксана Гут
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В Жогорку Кенеше появился новый депутат.

Сегодня, 10 марта, на заседании парламента состоялась присяга депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Атазова Шайлообека Карыбековича.

Он пришел от парламентской фракции "Ата Мекен" вместо Искандера Гайпкулова. Последним, напомним, сдал мандат в связи назначением в аппарат президента - заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов.

Ранее VB.KG сообщал, что Шайлообек Атазов - чемпион мира по кикбоксингу, ранее был депутатом Ошского городского кенеша. Сейчас является исполнительным директором спортклуба "EREM", общественный активист. На парламентские выборы 4 октября 2020 года Атазов баллотировался в депутаты с партией "Мекеним Кыргызстан". После задержания экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова активно участвовал в митинге в его поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/398221
Теги:
Ата Мекен, ЦИК, митинг, присяга, спорт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Райымбек Матраимов
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