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Судебные разбирательства по делу о событиях в Кой-Таше продлены на 2 месяца

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- Оксана Гут
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Судебные разбирательства по делу о событиях в Кой-Таше продлены еще на 2 месяца. Такое решение сегодня, 10 марта, принял судья Первомайского районного суда Азирет Медеров.

Так, срок рассмотрения дела в суде продлен до 11 мая. Соответственно на 2 месяца продлена мера пресечения в отношении обвиняемых. В том числе, в виде домашнего ареста - Асель Кодурановой, Ирины Карамушкиной, Кундуз Жолдубаевой, Равшана Джеенбекова, Мээрбека Мискенбаева, Фархата Баабиева, Рыспека Карыпбек уулу, Нооруза Капарбек уулу, Каната Осмоналиева, Марата Шаменова и Амангельды Какебаева.

В отношении Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова мера пресечения избрана по делу о массовых беспорядках 9 октября на площади "Ала Тоо". В частности, до 7 апреля Ниязов остается под арестом в СИЗО-1, а Сагымбаев - под домашним арестом.

Алмазбеку Атамбаеву ранее продлили меру пресечения по другому уголовному делу. Он, к слову, сегодня не был доставлен на процесс.

Напомним, дело о событиях в Кой-Таше было передано в суд еще в феврале 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/398241
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, массовые беспорядки, митинг, Первомайский район, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Арест, Кой-Таш
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