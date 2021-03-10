Судебные разбирательства по делу о событиях в Кой-Таше продлены на 2 месяца

Судебные разбирательства по делу о событиях в Кой-Таше продлены еще на 2 месяца. Такое решение сегодня, 10 марта, принял судья Первомайского районного суда Азирет Медеров.

Так, срок рассмотрения дела в суде продлен до 11 мая. Соответственно на 2 месяца продлена мера пресечения в отношении обвиняемых. В том числе, в виде домашнего ареста - Асель Кодурановой, Ирины Карамушкиной, Кундуз Жолдубаевой, Равшана Джеенбекова, Мээрбека Мискенбаева, Фархата Баабиева, Рыспека Карыпбек уулу, Нооруза Капарбек уулу, Каната Осмоналиева, Марата Шаменова и Амангельды Какебаева.

В отношении Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова мера пресечения избрана по делу о массовых беспорядках 9 октября на площади "Ала Тоо". В частности, до 7 апреля Ниязов остается под арестом в СИЗО-1, а Сагымбаев - под домашним арестом.

Алмазбеку Атамбаеву ранее продлили меру пресечения по другому уголовному делу. Он, к слову, сегодня не был доставлен на процесс.

Напомним, дело о событиях в Кой-Таше было передано в суд еще в феврале 2020 года.