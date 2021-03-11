"Нечаянная коррупция". В РФ формально дали добро на взятки при форс-мажоре

Пока весь мир пытается бороться с коррупцией, Россия планирует освобождать госслужащих от наказания за "нечаянную коррупцию", пишет "Дикая Азия".

Законопроект в первом чтении уже Дума одобрила.

Как отмечается, формулировку "нечаянная коррупция" хотят применять к случаям, когда "нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, с точки зрения закона, допускается по независящим от госслужащих обстоятельствам".

- К ним отнесли: стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. Законопроект распространяется на государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, сенаторов, судей, прокуроров, сотрудников МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военных, таможенников, сотрудников Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послов и членов избиркомов. Я так понимаю, пока идёт пандемия коронавируса можно спокойно брать взятки? Они, наверно, скоро будут считаться премией и облагаться налогом, - иронизирует автор статьи.