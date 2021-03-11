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"Нечаянная коррупция". В РФ формально дали добро на взятки при форс-мажоре

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- Азиз Осмонов
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Пока весь мир пытается бороться с коррупцией, Россия планирует освобождать госслужащих от наказания за "нечаянную коррупцию", пишет "Дикая Азия".

Законопроект в первом чтении уже Дума одобрила.

Как отмечается, формулировку "нечаянная коррупция" хотят применять к случаям, когда "нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, с точки зрения закона, допускается по независящим от госслужащих обстоятельствам".

- К ним отнесли: стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. Законопроект распространяется на государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, сенаторов, судей, прокуроров, сотрудников МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военных, таможенников, сотрудников Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послов и членов избиркомов. Я так понимаю, пока идёт пандемия коронавируса можно спокойно брать взятки? Они, наверно, скоро будут считаться премией и облагаться налогом, - иронизирует автор статьи.


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URL: https://www.vb.kg/398268
Теги:
законопроект, коррупция, Россия, Кыргызстан, Депутат
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Комментарии
Болот
11.03.2021, 11:15

РФ первый законодатель моды для коррупционеров. Надо же было выдумать такую формулировку нечаянная, сходна с  немножко беременна. Страна не пуганных воров и проходимцев, сосущих кровь из народа, тот же КР только в больших масштабах

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