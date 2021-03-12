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В Бишкеке молодой парень упал с 9-го этажа строящегося объекта. Он выжил

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- Оксана Гут
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В Бишкеке молодой парень упал с 9-го этажа строящегося объекта. Он выжил. Информацию подтвердили в пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек.

1 марта в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступило сообщение о том, что в реанимацию БНИЦТиО поступил гражданин Ж.Э. 2002 года рождения, с предварительным диагнозом: ушиб головного мозга, перелом обеих ног первой и второй степени, закрытый вывих левого плеча, закрытый перелом плеча.

По данному факту незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД. По приезде в больницу было установлено, что Э.Ж. 1 марта, в ходе проведения строительных работ на строящемся объекте 14-ти этажного здания по улице Токомбаева, сорвался с девятого этажа.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 258 (Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ) УК Кыргызской Республики и назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести полученных телесных повреждений.

В настоящее время по данному досудебному производству проводятся все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента.

По неподтвержденной информации соцсетей, объект принадлежит строительной фирме "НБК Курулуш". Владелиц компании якобы отказывается оплачивать лечение пострадавшему, заявляя, что он "виноват сам".


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URL: https://www.vb.kg/398330
Теги:
Октябрьский район, строительство, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница, уголовное дело, УВД
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