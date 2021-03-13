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Доктор из РФ описал ситуацию с коронавирусом в Европе как "мракобесие"

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Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников описал ситуацию с коронавирусом в странах Европы как "мракобесие". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Он рассказал, что из-за карантина "допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно". Доктор отметил, что в Европе был введен более жесткий карантин, чем в России в прошлом году. При этом в России с пандемией справляются намного лучше, чем в других странах, на это, среди прочего, указывает более низкая смертность среди инфицированных.

Мясников пояснил, что отечественная медицина действует по проверенному "старому доброму алгоритму военной медицины".

9 марта Мясников посоветовал прививаться даже тем людям, кто уже перенес коронавирус, заявив, что прививка в таком случае никакого вреда не принесет. Отвечая на вопрос о том, нужна ли прививка переболевшим по сегодняшней ситуации в России, специалист заметил, что может дать только "осторожный ответ" - вакцинация необязательна. Он уточнил, что далеко не все люди знают, переболели ли они и имеют ли антитела. При этом доктор добавил, что все новые мутации COVID-19 вытесняют предыдущие, и нет уверенности в способности антител защищать и от других разновидностей вируса, в отличие от вакцины.

Ранее Мясников высказался об идее ввести специальные ковид-паспорта для вакцинированных. В беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым в шоу "Полный контакт" на YouTube он также оценил введение обязательной вакцинации. "Я все-таки сторонник этой непопулярной меры в том плане, что обязательно [вакцинировать от коронавируса] не надо. Но я вот, как ни странно, за ковид-паспорта, за то, чтобы были преференции вакцинированным", - поделился Мясников.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398356
Теги:
Россия, коронавирус
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