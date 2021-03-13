Найденный якобы в Люксембурге малыш дома, с ним все хорошо. Он не пропадал

Новость о якобы найденном в селе Люксембург Чуйской области малолетнем ребенке обрастает скандальными подробностями. Уточним, с ребенком все хорошо. Он дома, с родителями.

Напомним, в редакцию обратился ряд читателей с информацией о розыске малыша.

Как выяснилось, ее неизвестные люди распространяют в соцсетях и различных WhatsApp-группах. Женщина, которая по словам читателей якобы приютила малыша, там же увидела это сообщение в подобных группах. Она не знает, откуда появилась информация про Люксембург и ее номер телефона.

Послу публикации на редакцию VB.KG обратились родственники мальчика. Они были сообщили, что также были шокированы подобной информацией. По их словам, они живут на юге и к северному региону не имеют отношения. К тому же, по их словам, ребенка они не теряли и он дома, с ним все хорошо.

Редакция VB.KG в настоящее время обратилась в правоохранительные органы с целью выяснить, откуда фотография мальчика появилась и распространяется в социальных сетях. Более того, информацию о малыше со ссылкой на разные районы, граждане пересылали и соцработникам. Об этом они также сообщили редакции. Сейчас правоохранители выясняют источники возникновения информации.

В свою очередь, просим граждан не рассылать фейковую новость о пропавшем мальчике в социальных сетях и группах.