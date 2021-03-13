Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 100.40 - 101.90

Найденный якобы в Люксембурге малыш дома, с ним все хорошо. Он не пропадал

298  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новость о якобы найденном в селе Люксембург Чуйской области малолетнем ребенке обрастает скандальными подробностями. Уточним, с ребенком все хорошо. Он дома, с родителями.

Напомним, в редакцию обратился ряд читателей с информацией о розыске малыша.

Как выяснилось, ее неизвестные люди распространяют в соцсетях и различных WhatsApp-группах. Женщина, которая по словам читателей якобы приютила малыша, там же увидела это сообщение в подобных группах. Она не знает, откуда появилась информация про Люксембург и ее номер телефона.

Послу публикации на редакцию VB.KG обратились родственники мальчика. Они были сообщили, что также были шокированы подобной информацией. По их словам, они живут на юге и к северному региону не имеют отношения. К тому же, по их словам, ребенка они не теряли и он дома, с ним все хорошо.

Редакция VB.KG в настоящее время обратилась в правоохранительные органы с целью выяснить, откуда фотография мальчика появилась и распространяется в социальных сетях. Более того, информацию о малыше со ссылкой на разные районы, граждане пересылали и соцработникам. Об этом они также сообщили редакции. Сейчас правоохранители выясняют источники возникновения информации.

В свою очередь, просим граждан не рассылать фейковую новость о пропавшем мальчике в социальных сетях и группах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398362
Теги:
дети, розыск, социальные сети, Кыргызстан, фейк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  