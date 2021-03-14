В Ош поступило 20 единиц машин скорой помощи, подаренных Узбекистаном

Вчера, 13 марта на центральной площади города Ош состоялась церемония передачи 20 машин "скорой помощи", подаренных Кыргызстану со стороны Узбекистана.

На КПП "Достук" мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, заместитель полномочного представителя Правительства КР в Ошской области Алайчиев, представители МИД КР, системы здравоохранения приняли участие во встрече заместителя Хокима Андижанской области Республики Узбекистан Батыра Хамраева, который принял участие в передаче машин "скорой помощи" на центральной площади города Ош.

В ходе мероприятия собравшиеся отметили особое значение оказания медицинской помощи народу Кыргызстана от братского народа Узбекистана.

Отметим, что в ходе совместного посещения инновационного технопарка "Яшнабад" в Ташкенте Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, при осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, кыргызской стороне в качестве подарка были переданы 20 карет скорой помощи местного производства.