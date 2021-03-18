Зачем нам мэрия? Горожане своими силами залатали яму на дороге (видео)

Горожане своими силами залатали яму на дороге по улице Льва Толстого. Видео об этом в социальных сетях разместил активист Максим Золотых.

"Все приходится делать самим. Зачем тогда вы нужны?", - обратился блогер к мэрии Бишкека.

Отметим, данный участок включен в план на ремонтные дороги мэрии. Пока работы приостановлены из-за погодных условий.

Состояние столичных дорог вызывает критику горожан, число жалоб растет ежедневно. Возмущает людей то, что ямы появились даже на тех участках, которые ремонтировали сравнительно недавно.