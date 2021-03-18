Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.75 - 102.12

Зачем нам мэрия? Горожане своими силами залатали яму на дороге (видео)

396  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Горожане своими силами залатали яму на дороге по улице Льва Толстого. Видео об этом в социальных сетях разместил активист Максим Золотых.

"Все приходится делать самим. Зачем тогда вы нужны?", - обратился блогер к мэрии Бишкека.

Отметим, данный участок включен в план на ремонтные дороги мэрии. Пока работы приостановлены из-за погодных условий.

Состояние столичных дорог вызывает критику горожан, число жалоб растет ежедневно. Возмущает людей то, что ямы появились даже на тех участках, которые ремонтировали сравнительно недавно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398543
Теги:
дороги, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  