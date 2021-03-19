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Коронавирус и ОРВИ у детей. В Бишкеке не будут праздновать Нооруз

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- Оксана Гут
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В Бишкеке введены ограничения на проведение массовых мероприятий приуроченных к празднику "Нооруз". Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек, с января на 18 марта количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в городе Бишкек составило 2 551.

"Также, принимая во внимание факты выявления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 (британский штамм, южноафриканский штамм) в Европейских странах, и об усилении карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику "Нооруз" на территории города Бишкек", - объясняют в муниципалитете.

Городским управлением здравоохранения мэрии г. Бишкек отмечается рост числа обращений с симптомами ОРВИ в ЦСМ столицы в полтора раза среди детей.

В связи с этим, главам районных акимиатов поручено усилить контроль за соблюдением субъектами предпринимательства временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 11 мая 2020 года за № 244.


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URL: https://www.vb.kg/398583
Теги:
мэрия, Нооруз, праздник, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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