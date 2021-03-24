Массовые прописки в городах повлияют на исход выборов в горкенеши?

Миграция избирателей

Центральная избирательная комиссия передала в правоохранительные органы информацию об организации массовой прописки граждан в Бишкеке перед выборами. Об этом рассказал VB.KG член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Аудиозапись из чата с названием "Штаб" в WhatsApp распространили в социальных сетях. Голос на записи дает указание о прописке граждан, о подвозе к избирательным участкам, а также о вознаграждении для агитаторов.

- Если факты подтвердятся, то виновные сотрудники ГРС понесут ответственность. Кроме того, насколько мне известно, в регистрационной службе поставили заслон, который защитит от массовых прописок. По указанию руководства службы, по одному адресу не может быть прописано более 10 человек, - рассказал Кайрат Осмоналиев.

Зачем граждан регистрируют перед выборами?

О том, что партии массово прописывают граждан перед выборами в местные кенеши, заговорили в феврале прошлого года. За один месяц число жителей Оша увеличилось на аномальную цифру - 33 тысячи человек. В Токмаке также наблюдался всплеск преездов, городскую прописку сделали 4,5 тысячи человек. Были случае, когда в одной квартире прописывали более 3 тысяч человек.

Анонимно "переехавшие" граждане рассказывали, что за определенную плату от партий, они на время прописываются в городе, чтобы в день голосования отдать голос за нужную партию.

Когда эти факты стали известны общественности, было заведено несколько уголовных дел. В итоге несколько чиновников получили дисциплинарные взыскания.

В прошлом году выборы так и не состоялись, их отменили из-за пандемии коронавируса. Поэтому сказать, как повлияла эта ситуация на исход голосования, невозможно.

Что изменилось спустя год?

Хотя в Кыргызстане новый президент и законодательство о выборах претерпело ряд изменений, выборы в городские кенеши пройдут по старой схеме. Партия, чтобы попасть в городской кенеш, должна набрать не менее 7% голосов избирателей. Например, в Бишкеке, нужно заручиться поддержкой не менее 26,5 тысяч горожан. Правда, есть оговорка, что если ни одна из партий не наберет нужные 7%, то мандаты поделят между тремя партиями, которые наберут большинство голосов.

Однако в каждом городе участвует куда больше партий чем три, более того ни одну из партий нельзя назвать явным фаворитом. Поэтому и конкуренция между участниками выборной гонки будет жесткая, а значит и способы борьбы могут быть далеко не самыми чистыми.

Тем не менее Кайрат Осмоналиев считает, что беспокоиться по этому поводу не стоит. Даже если факты массовых прописок подтвердятся, это не сможет существенно повлиять на исход выборов. Подставных горожан просто не зарегистрируют в списках избирателей, как это сделали год назад.