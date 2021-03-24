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Снова дождь, а в горных районах еще и снег. Прогноз погоды по КР на неделю

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане вновь испортится погода, синоптики обещают дождь, а в горных районах - снег. Прогноз на ближайшую неделю от Кыргызгидромет.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям

25 марта ночью без осадков. Днем в отдельных районах Таласской области дождь, в горных районах Чуйской области снег, в зоне земледелия Чуйской области без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

26 марта на большей части территории дождь, в горных районах снег, в отдельных районах Чуйской области осадки интенсивные.

27 марта ночью и утром на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области дождь, в горных районах снег. Днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

28-29 марта на большей части территории временами дождь, в предгорных районах дождь, снег, в горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 26-29 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

25 марта без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. 26 марта днем, 27 марта ночью и утром временами дождь. 27 марта днем без осадков. 28-29 марта дождь. Ветер западный 4-9 м/с, 26 марта с порывами до 14 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

25 марта ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с .

26 марта, 27 марта ночью и утром на большей части территории временами дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные.

27 марта днем на большей части территории Жалал-Абадской, Баткенской областей, в отдельных районах Ошской области дождь, в горных районах снег.

28-29 марта на большей части территории дождь, в горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 26-29 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по Иссык-Кульской области

25 марта без осадков. 26 марта ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дождь, в горных районах снег.

27 марта ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег. 28 марта ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дождь, в горных районах снег.

29 марта на большей части территории дождь, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 26-29 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

25 марта и 26 марта ночью без осадков. 26 марта днем и 27 марта дождь. 28 марта ночью без осадков. 28 марта днем и 29 марта дождь, снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 26-27 марта с порывами до 15-20 м/с.

по Нарынской области

25 марта без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 26 марта ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дождь, в горных районах снег.

27 марта ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

28-29 марта на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. 29 марта в отдельных районах осадки интенсивные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 26-29 марта в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 30-31 марта

30 марта на большей части территории временами дождь, в горных районах снег. 31 марта ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дождь, в горных районах снег. Днем на большей части территории Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, в горных районах снег. 30-31 марта в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей возможен переход дождя в снег. Понижение температуры воздуха.


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Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан, снег
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