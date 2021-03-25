В апреле в Кыргызстан поступит 500 тонн сахара и 3000 тонн масла

В апреле в Кыргызскую Республику поступит 500 тонн сахарного песка и 3000 тонн растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба МСХПП и М КР.

Как уточнили VB.KG в ведомстве, продовольственные товары прибудут из Казахстана и России.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на внутреннем продовольственном рынке на основные продукты питания по поручению премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР начал производить закупку сахарного песка и растительного масла", - говорится в сообщении.

Так, заключены контракты на поставку 506 тонн подсолнечного масла и 3046 тонн сахарного песка. Поставка данных продуктов в Кыргызскую Республику планируется произвести в апреле текущего года.