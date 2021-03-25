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В апреле в Кыргызстан поступит 500 тонн сахара и 3000 тонн масла

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- Оксана Гут
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В апреле в Кыргызскую Республику поступит 500 тонн сахарного песка и 3000 тонн растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба МСХПП и М КР.

Как уточнили VB.KG в ведомстве, продовольственные товары прибудут из Казахстана и России.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на внутреннем продовольственном рынке на основные продукты питания по поручению премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР начал производить закупку сахарного песка и растительного масла", - говорится в сообщении.

Так, заключены контракты на поставку 506 тонн подсолнечного масла и 3046 тонн сахарного песка. Поставка данных продуктов в Кыргызскую Республику планируется произвести в апреле текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/398802
Теги:
Казахстан, правительство, продовольствие, Россия, цены, импорт, Кыргызстан, Минсельхоз
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