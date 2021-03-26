26-летняя девушка сбросилась со скалы из-за ссоры с парнем. Она разбилась

В селе Толойкан Кара-Суйского района 26-летняя девушка бросилась со скалы в реку Ак-Буура. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Трагедия произошла 25 марта примерно в 18:57 часов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 136 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса.

На место выезжала оперативно-следственная группа Наримановского территориального пункта милиции. Было установлено, что погибшей является гражданка России, 26-летняя З.Т.Э. Она спрыгнула с моста в реку Ак-Буура на участке Дача и погибла. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

По данным УВД Ошской области, в мае 2020 года девушка окончила 6 курс медицинского факультета Ошского государственного университета. В октябре прошлого года уехала в Тюменскую область России, где проживают ее родители. В Кыргызстан она вернулась 24 марта в 04.30 часов авиарейсом Москва-Ош. Девушка была не замужем.

Имеется видео, на котором видно как некие парни, заметив девушку стоящую у обрыва, пытались ее отговорить. Но она все-таки спрыгнула вниз. По предварительным данным, девушка совершила суицид из-за ссоры с парнем.

Осторожно, видео! Слабонервным не смотреть.