Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 100.65 - 101.92

26-летняя девушка сбросилась со скалы из-за ссоры с парнем. Она разбилась

475  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Толойкан Кара-Суйского района 26-летняя девушка бросилась со скалы в реку Ак-Буура. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Трагедия произошла 25 марта примерно в 18:57 часов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 136 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса.

На место выезжала оперативно-следственная группа Наримановского территориального пункта милиции. Было установлено, что погибшей является гражданка России, 26-летняя З.Т.Э. Она спрыгнула с моста в реку Ак-Буура на участке Дача и погибла. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

По данным УВД Ошской области, в мае 2020 года девушка окончила 6 курс медицинского факультета Ошского государственного университета. В октябре прошлого года уехала в Тюменскую область России, где проживают ее родители. В Кыргызстан она вернулась 24 марта в 04.30 часов авиарейсом Москва-Ош. Девушка была не замужем.

Имеется видео, на котором видно как некие парни, заметив девушку стоящую у обрыва, пытались ее отговорить. Но она все-таки спрыгнула вниз. По предварительным данным, девушка совершила суицид из-за ссоры с парнем.

Осторожно, видео! Слабонервным не смотреть.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398830
Теги:
Ошская область, погибшие, суицид, Кыргызстан, ссора, уголовное дело, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  