В КР гражданка Украины с детьми осталась без денег и крыши над головой

Гражданка Украины оказалась в чужой стране с двумя детьми, младшей из которых всего 4 месяца, без средств к существованию и крыши над головой. Мужчина, с которым она планировала построить счастливую семью в Кыргызстане, бросил ее, узнав о беременности. А с собой прихватил совместно заработанные деньги.

Историю 41-летней Натальи Яремко редакции VB.KG рассказала директор Общественного фонда "Право быть" Анастасия Белкина. Сейчас благодаря фонду и неравнодушным гражданам у украинки и ее детей есть продукты и крыша над головой.

Наталья познакомилась со своим, как она считала, будущим мужем в Интернете. "Влюбилась, поверила", - говорит Анастасия Белкина. Пара решила жить вместе. Для этого Наталья со своей дочерью в 2019 году приехала в Кыргызстан, где ее любимый находился на заработках, сам он, как выяснилось, из Узбекистана.

Жили на съемной квартире, работали оба, но не долго. Вскоре мужчина дал понять, что не прочь жить за счет гражданской жены. Дальше ссоры, упреки в больших расходах на ребенка и прочие бытовые трудности.

"Она отдавала ему практически все заработанные деньги, а он стал их откладывать. Когда Наталья забеременела, он бросил ее и со всеми деньгами уехал в неизвестном направлении".

А потом карантин. Наталья не успела вылететь в Украину, где у нее есть свой дом, пожилая мама и еще тогда был жив отец. Женщина продолжила работать до пятого месяца, пока у нее не случилась угроза выкидыша.

"На 23 неделе ей стало плохо. Врачам удалось предотвратить выкидыш. Но роды все-же были преждевременными, на 29-ой неделе родилась малышка весом 1 кг 300 граммов. Ребенок не мог самостоятельно ни дышать, ни есть. Врачи джальской больницы выходили малютку. И это большое чудо, что она выжила! Но все деньги, что накопила Наталья, ушли на реабилитацию младшей дочери. И по сути им просто некуда было выписываться".

К счастью, мир не без добрых людей. Соседка по палате, узнав историю Натальи, предложила ей в качестве жилья небольшую времянку в Ысык-Атинском районе, взамен на то, что Наталья будет кормить рабочих, строящих на этом участке дом.

"Большое спасибо этой женщине, которая совершенно бесплатно предоставила незнакомке крышу над головой. А потом и сельчане стали помогать, кто коляской, кто вещичками. У нас очень добрый народ".

Теперь Наталья, не имея возможности работать с младенцем на руках, стала обращаться в различные фонды за помощью. Откликнулся фонд "Право быть".

"Узнав ее историю, я не могла не помочь. На тот момент Наталья уже отчаялась (никто не откликался), оставалось только на паперть выходить, чтобы просить деньги на смесь для малышки. Мы отправились с ней в посольство Украины в КР. Но там нам заявили, что ничем не могут помочь. Единственное - способствовали получению свидетельства о рождении ребенка".

В фонде опасаются, что из-за третьей волны ковид вновь закроются на карантин границы и Наталья не сможет попасть на родину. Вопрос в деньгах. На самые дешевые авиабилеты до Львова (Украина) необходимо 562 доллара (примерно 47 660 сомов) на троих. Таких средств у фонда нет, а в посольстве лишь развели руками. Вся надежда на неравнодушных граждан.

"Конечно, мы можем сказать, что Наталья во всем сама виновата. Но прежде чем ее корить, давайте поможем вернуться ей на родину, где ее дети смогут жить в своем доме и у матери появится возможность содержать их. В графе отец у рожденной в Кыргызстане малышки прочерк, поэтому разрешение на вылет не требуется. Документы мы оформляем."

Анастасия Белкина говорит, что писала во все дипслужбы с просьбой помочь гражданке Украины, писала даже президенту Украины Владимиру Зеленскому, но ответа не последовало.

ОФ "Право быть" открыл сбор на авиабилеты для семьи Яремко. Необходимо собрать 562 доллара.

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