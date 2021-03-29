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Общение будет залогом успеха в делах. Гороскоп с 29 марта по 4 апреля

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Овен. Энергия будет у вас на подъеме, а потому смело беритесь за различные дела, устраивайте вечеринки, назначайте деловые встречи и поездки. Мысли, возникающие с быстротой молнии, лягут в основу интересных проектов и мероприятий, а потому возьмите на себя роль организатора. Деловые партнеры, друзья и вторая половинка с радостью примут ваши идеи, что поможет устранить остатки возникших в недавнем прошлом раздоров.

Телец. Появится возможность отдохнуть, перепоручив ряд дел домочадцам и коллегам. Вряд ли кто–то будет против оказания вам поддержки, а потому не скромничайте и расскажите о том, что вас беспокоит. Важно позаботиться сейчас о здоровье и восстановить силы, поскольку новый период активности на подходе. Успешно решатся финансовые вопросы. Не сомневайтесь в возникших у вас идеях. Они будут даже немного дерзкими, но именно это обеспечит финансовый успех.

Близнецы. Общение будет залогом успеха в делах и личных отношениях. В непринужденной обстановке пройдут деловые встречи, что не помешает достичь важных договоренностей. Полученные сообщения станут хорошим знаком, поскольку откроют возможности для дальних поездок и восстановления прерванных деловых и дружеских отношений. Легкая энергия весны поможет в поиске второй половинки либо восстановить гармонию в уже созданном семейном союзе.

Рак. Повышенная планка в делах и финансовых ожиданиях может быть достигнута. В нужный момент вы сумеете переговорить с людьми, от которых зависит поддержка в получении важных решений и документов. Не отступив от своих намерений, посчитав их слишком смелыми, вы вскоре отпразднуете победу. Инвестиционные решения окажутся удачными, что обеспечит рост доходов и совершение покупок, к которым вы давно шли.

Лев. Возникшие идеи, несмотря на их заоблачность, вы сумеете претворить в жизнь, главное - не отступайте от своих амбиционных намерений. В нужный момент сложатся поездки, появятся в вашей жизни люди, с которыми будет комфортно провести досуг и обсудить деловые проекты. Следуйте за своей мечтой, и, заряжая своей энергией уверенности, вы вместе с деловыми партнерами и любимым человеком достигнете успеха. Возможны дальние поездки.

Дева. Для получения доходов потребуется чуть больше усилий, но вы справитесь с новыми вызовами. Рассмотрите полученные предложения по работе. Сейчас она кажется скучной и рутинной, но когда она начнет приносить доходы, вы поблагодарите судьбу за полученные предложения. Продуктивно сложатся встреча с руководством и посещение различных учреждений. Вопросы решатся.

Весы. Время прислушаться к тому, что говорят люди из вашего ближайшего окружения. Деловые партнеры предложат выгодное сотрудничество или поделятся дельным советом, друзья одобрят ваши действия и раскритикуют ошибочные намерения, а любимый человек предложит что–то новое в проведении досуга, что превратит серые будни в праздник. Принимая, а не оспаривая предлагаемые возможности, вы многое измените в своей жизни в лучшую сторону.

Скорпион. Найдется время для давно отложенных домашних дел или ремонта. Взявшись за дело, вы быстро его доведете до конца, поскольку домочадцы будут рады вашему энтузиазму и поддержат ваше стремление к улучшению домашнего пространства. Существенный прогресс возможен в карьере или развитии своего дела. Пока везение на вашей стороне, претворяйте в жизнь давние задумки, и финансовый поток станет полноводным.

Стрелец. Происходящие перемены кардинальным образом могут изменить круг общения. Встречи с давними друзьями, а также появление новых знакомых положат начало новому этапу личных и деловых отношений. Держаться за текущие деловые отношения и дружбу не имеет смысла, поскольку дороги могут разойтись в разные стороны. Свидание с героем давнего романа даст шанс рассказать о своих чувствах, а встреча с новыми знакомыми откроет дорогу перспективному сотрудничеству.

Козерог. Без лишних эмоций удастся обсудить проблемные вопросы как дома, так и на работе. Готовность к диалогу будет способствовать примирению с домочадцами, подписанию документов на работе. Позитивные перемены приведут к росту доходов либо возврату части долга. Станут возможными покупки, а также преобразования в доме, что также внесет лепту в укрепление мира. Можно совершать сделки с недвижимостью.

Водолей. Активная деятельность придет на смену затишью и апатии. Дома вас будет сложно застать, поскольку дни напролет вы проведете в поездках и на встречах. Свидания, общение с друзьями, деловые переговоры будут, как в калейдоскопе, сменять друг друга. Такой ритм вас не утомит, и, пока есть возможность, проявляйте себя. Вы сможете преуспеть в работе, а также обрести любовь либо многое поменять в текущих отношениях.

Рыбы. Вы умудритесь совместить отдых с решением финансовых вопросов. Без каких–либо хлопот вы сумеете навести порядок в делах, получить неплохие доходы и совершить задуманные давно покупки. Вам будут по плечу сделки с недвижимостью, а потому не отступайте от своей мечты. Существенный импульс получит развитие собственного дела. Уладив дела, возможно, и дистанционно, продолжайте отдых и заботу о здоровье. В дальнейшем такая возможность позаботиться о себе появится нескоро.

Астролог: Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология
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