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При закупке машин "Скорой" Минздрав нанес ущерб государству в 18 млн сомов

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- Оксана Гут
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При закупке автомашин Скорой помощи Министерство здравоохранения нанесло ущерб государству в размере более 18 млн. сомов. Об этом заявляет пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики по итогам проверки в Министерстве здравоохранения республики выявлен ряд нарушений при закупке автомашин Скорой медицинской помощи на кредитные средства Исламского банка развития.

"Установлено, что 21 сентября 2020 года Минздравом принято необоснованное протокольное решение о поставке 66 единиц автомашин Скорой медицинской помощи в рамках реализации средств проекта "Безопасный город" по цене 2 млн 924 267 сомов за одну автомашину. При этом, на момент принятия данного решения какие-либо контракты по проекту "Безопасного города" не заключались, соответственно отсутствовали правовые основания для принятия решения", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что 21 октября 2020 года между Минздравом КР и ОсОО "В" заключено контрактное соглашение, согласно которому поставщик обязался произвести поставку автомашин "Газель Соболь 4х4" в количестве 66 единиц по цене 2 млн 924 267 сомов за единицу на общую сумму 193 001 222 сомов.

Вместе с тем, несмотря на то, что указанные автомашины производятся в Российской Федерации, где используется национальная валюта "рубль", в упомянутом соглашении необоснованно дополнительно отражена стоимость автомашин в долларах США по состоянию на 8 августа 2020 года, что привело к увеличению стоимости одной автомашины на 94 232 сома.

При этом, после удержания штрафных санкций за несвоевременную поставку автомашин в размере 3 465 151 сомов, МЗ КР надлежало перечислить на расчетный счет поставщика 189 млн 36 470 сомов.

Однако, с учетом курса доллара США на день поставки автомашин, фактически перечислено 208 513 151 сомов, государству причинен материальный ущерб в размере 18 976 681 сомов.

В связи с чем, в целях всестороннего и объективного исследования данных обстоятельств дела, материалы проверки зарегистрированы в АИС ЕРПП Генеральной прокуратуры по ст.320 (злоупотребление должностным положением) и ст.322 (заключение заведомо невыгодного контракта) Уголовного Кодекса для дальнейшей организации досудебного производства.


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URL: https://www.vb.kg/398919
Теги:
Генеральная прокуратура, Минздрав, скорая помощь, Исламский банк развития, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб, карантин
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