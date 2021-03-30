В Баткене на складе АЗС "Шоро" нашли 19 тонн контрабандных помидоров

ГКНБ пресечена контрабанда помидоров в Баткенской области, сообщает пресс-служба ведомства.

ГКНБ КР в рамках мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Так, 27 марта ГКНБ КР при содействии военнослужащих пограничной заставы "Жаны-Жер" и Отдела оперативной деятельности ПС ГКНБ КР согласно санкции Баткенского районного суда произведен обыск складского помещения АЗС "Шоро".

В результате обыска, на территории складского помещения были обнаружены грузовые автомашины марки "Volvo"

с прицепом, принадлежащие гражданам КР Р.С.Х. и К.А.Р и "Mercedes-Atego", принадлежащий гражданам соседней страны А.А. и С.М. груженные свежим томатом (помидоры). По предварительным данным, общий объем контрабандного груза составляет 19 тонн.

Задержанные граждане сопредельной страны водворены в ИВС ОВД Баткенского района.

В отношении водителей кыргызской автомашины проводятся следственные действия, по результатам которых их действиям также будет дана юридическая оценка.

Материалы дела зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК КР.

В настоящее время по делу проводятся соответствующие оперативные и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств и причастных к деянию лиц.