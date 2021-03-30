С 9 марта в Бишкеке коронавирусом заболели 13 школьников и 14 учителей. Об этом на брифинге 30 марта сообщила начальник управления образования при мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева.

По ее словам, четвертая четверть в столичных школах начнется 1 апреля в прежнем режиме.

"Как известно, с 9 марта в школы вышли по системе оффлайн еще 7 параллелей. Нам было дано разрешение для них учиться полным составом по 45 минут. В течение этого периода выявлено 13 заболевших среди школьников и 14 - среди учителей. С 1 апреля начнется 4-ая четверть, будем продолжать учиться в том же режиме", - отметила Иманалиева.

Оставшиеся четыре параллели - 6, 7, 8 и 10-е классы пока продолжат учебу в онлайн режиме. В мэрии пообещали принять решение по ним после мониторинга эпидситуации.