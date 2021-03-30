Не стало малышки Айлин, боровшейся год с раком крови

Накануне не стало маленькой Айлин - малышки, которой весь Кыргызстан собирал деньги на операцию по пересадке костного мозга. Об этом сообщили ее родные.

Айлин боролась за свою жизнь с трехмесячного возраста. Весной 2020 года долгожданному ребенку Таланта и Индиры врачи поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Спасением могла стать пересадка костного мозга. Донором выступила молодая мама девочки. В ноябре в одной из клиник Турции была проведена операция, медики давали хорошие прогнозы. Но болезнь вернулась.

Повторная операция по пересадке костного мозга была назначена на 29 марта, донором стал отец малышки.

Но сегодня он сообщил, что сердце девочки не выдержало. Она скончалась после операции.

"Врачи до последнего боролись но, к сожалению, нашу маленькую принцессу не смогли спасти. Вчера вечером у Айлин сердце остановилось... Сбор закрыт".

Вчера, 29 марта, Айлин исполнился год и три месяца.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования родителям и близким Айлин.