Эксперт о вероятности военного конфликта Кыргызстана с Таджикистаном

У кыргызов есть пословица "Жаман айтпай жакшы жок", примерный перевод которой звучит так: "Не говоря плохого, не придешь к хорошему". Поэтому давайте немного о негативном.

Недавно правительственная делегация по границам во главе с Камчыбеком Ташиевым побывала в Узбекистане. По итогам поездки председатель ГКНБ заявил, что вопросы по кыргызско-узбекской границе решены на 100%, в том числе по сложным участкам. Также, как он сказал, Орто-Токойское водохранилище, ресурсы которого на 95% используют узбеки, остается на нашей стороне. Территория водоёма 800 гектаров, около 200 га были переданы нам в качестве компенсации ранее. В счет оставшихся гектаров, по словам Ташиева, Кыргызстану переданы участки Кок-Серек, Баястан, Ак-Таш, Унгар-Тоо, Кара-Белес. Общая территория - около 400 гектаров.

Также в результате переговоров 8 тыс. га беспокойного участка Гавасай, который находится на границе Жалал-Абадской и Наманганской областей, переданы Кыргызстану.

При этом произошёл ещё и обмен: мы им отдали около 50 га в начале канала Шахрихан-Сай, они нам - равный по размеру участок близ Узгенского района.

В свете решения приграничных вопросов с Узбекистаном вытекает проблема с Таджикистаном.

Исходя из того, что Ташкент принял некоторые решения по делимитации и демаркации в какой-то мере себе в ущерб, становится очевидной серьёзность вопроса. Ранее Россия и и Казахстан оказали нам военную помощь, проводились учения на границе с Узбекистаном. То есть мы заручились поддержкой трёх основных игроков в регионе.

Если с Узбекистаном намечен позитивный сдвиг в пограничной теме, то с Таджикистаном дела обстоят не так оптимистично. В то же время решать вопрос надо, даже путем уступок. Если Душанбе не пойдёт на переговоры с КР и займёт твёрдую позицию, то усилится многолетняя тяжба между республиками. В России пройдут разборки между кыргызами и таджиками. У нас также есть места массового проживания таджиков.

Таким образом приходишь к мнению, что неизбежно возникнет военный конфликт. В этом случае Узбекистан, Россия и Казахстан скорее будут на нашей стороне. Могут погибнуть наши патриоты, молодежь с обеих сторон. Миротворческие войска ООН не смогут помочь, разве что вмешается ОДКБ, разместив контингент на границе. Со стороны Таджикистана могут вмешаться афганские боевики, воспользовавшись ситуацией.

Все предпосылки к конфликту готовы. Президент Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев - люди, которые не остановятся перед лицом жесткой конфронтации. Да и посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков также не отличается особой дипломатичностью, может сказать своё веское слово.

В случае реального столкновения преимущество в военной силе уравнивается поддержкой России и Казахстана. Более того и Вашингтон и ЕС будут скорее на стороне "островка демократии". Политически Кыргызстан мощнее вооружён, хотя Таджикистан сильнее в военном плане и население имеет опыт гражданской войны. Наши имеют опыт митингов и революций. Турция также ближе к нам как к представителям тюркского мира. Конечно, наши оппозиция и активисты из НПО будут против военных конфликтов, в Таджикистане подобного ожидать не стоит.

Если кто не верит в вероятность возникновения нового очага напряжённости, взгляните на вновь вспыхнувшую войну в Нагорном Карабахе. Это здесь, на территории СНГ - Азербайджан и Армения. С первых дней было ясно, что войне быть, хотя Ереван всячески оттягивал возможность конфликта. Я знал о том, что война в Нагорном Карабахе неизбежна, еще в 2004 году, когда учился в Маршал-центре в Германии. В том случае все решалось через Москву и Стамбул. Если копнуть чуть глубже, увидим пример Южной Осетии. Я там был в первые дни окончания боевых действий и видел все воочию.

Ни Вашингтон, ни Брюссель не могут существенно влиять на ход событий ЦА, не могут осуществлять политическую рекогносцировку. Пекин же никогда не вмешивался и не будет.

Беспокойный регион

В Центральной Азии расположено восемь анклавов с общим населением около 100000 человек. Приграничные конфликты в регионе постоянны, особенно внутри и в окрестностях самых крупных анклавов Сарвак и Ворух (Таджикистан) и Сох и Шахимардан (Узбекистан). Доступ к воде и пастбищам и строгий пограничный контроль – основные причины периодических столкновений.

При этом всего несколько дорог соединяют поселения в данном регионе, что лишь осложняет ситуацию. Для ряда кыргызских сел единственная связь с внешним миром проходит через узбекские анклавы. Периодическое закрытие границ вследствие конфликтов лишает сотни людей доступа к продовольственным рынкам, медицинским услугам, местам работы, их семьям и родственникам.

Во времена СССР люди свободно передвигались между республиками, торговля процветала. После распада Союза, введение визового режима и отсутствие соглашений о демаркации и делимитации границ привели к многочисленным конфликтам и межэтнической вражде. Границы Кыргызстана с Узбекистаном и Таджикистаном на тот момент утверждены только на 73.1% и 53.4% соответственно. Впрочем, локальные конфликты в этих районах происходили еще в 1980‑е годах.

Создание ЕАЭС подразумевало наведение порядка на таможенной границе Кыргызстана. Однако кардинально ситуацию изменить не удалось. Спорные участки границы – прекрасная возможность организовать контрабандные тропы, которые зачастую подходят через неописанные участки.

Как решить проблему?

Простого решения проблемы анклавов нет. Попытки организовать обмен территориями в начале 2000‑х годов для соединения анклавов с основной территорией своих стран не увенчались успехом. Главная причина – через анклавы проходят транспортные пути, которые связывают отдельные районы Баткенской области, и альтернативы этим дорогам нет. Ужесточение пограничного и таможенного контроля тоже малоэффективно, так как только создает дополнительные возможности для коррупции.

Теоретически помощь в решении пограничных проблем может оказать ЕАЭС. Возможное вступление в Союз Узбекистана и Таджикистана могло бы снять большинство спорных вопросов. Плюс повлечь за собой снятие таможенных постов, облегчение процедур транзита людей и товаров, упрощение всех видов контроля, в первую очередь для жителей приграничных регионов.

Однако это в теории. В реальности же в нашем сложном регионе существует множество сил и групп влияния, не стремящихся к евразийской интеграции. Все они будут противодействовать наведению порядка на границах, периодически подогревая давние споры и обиды.

Болезненный распад

В составе единого государства (СССР) местные жители не испытывали неудобств из-за того, что национальный состав их села не соответствует номинальному административному делению. Люди думали в основном о делах насущных, легко производился обмен землями между колхозами, принадлежащими разным республикам.

Если жителям столиц и крупных городов в 1991 году было относительно легко осознать себя гражданами независимых государств, то для жителей приграничных районов разделение республик означало коренные изменение всего жизненного уклада. Многие привычные и часто посещаемые места вдруг оказались территорией другого государства, соседи и родственники стали иностранцами. А некоторые оказались на островах, окружных другим государством.

Наследие СССР

Когда Союз распался, при проведении границ какие-то селения оказались просто населенными пунктами с большой иностранной диаспорой, а какие-то были признаны территорией того государства, к которому по национальному признаку относились местные жители.

Из всех стран Центральной Азии только Туркменистан в полной мере избежал проблемы анклавов. Казахстан имеет два анклава в Узбекистане, но на территории страны чужих анклавов нет. Внутри Таджикистана анклавов тоже нет, но он имеет один в Узбекистане и два в Кыргызстане. И вот эти две республики пострадали сильнее всего. Внутри Узбекистана после обретения независимости возникли два казахских, один кыргызский и один таджикский анклавы. Сам Узбекистан при этом имеет четыре анклава в Кыргызстане. Мы же имеем один в Узбекистане, а на нашей территории четыре узбекских и два таджикских анклава.

С приходом к власти Шавката Мирзиеева в 2016 году отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном потеплели. Новый президент быстро договорился тогда с Алмазбеком Атамбаевым о демаркации 85% границы. Это обнадеживало. Однако вскоре выяснилось, что оставшиеся 15% – это самые сложные участки, переговоры о которых могут идти еще очень долго.

Но недавний визит нашей делегации в соседнюю страну возрождается надежду на успешное урегулирование вопроса.

Как возникают и исчезают анклавы

Термин "анклав" в современном значении начал использоваться в дипломатическом обороте в начале XVI века. К тому времени анклавы уже состоялись как явление в феодальной системе, подразумевавшей лоскутный принцип владения территориями. В ходе становления национальных государств почти все феодальные анклавы исчезли или стали внутригосударственными. Например, в состав Германской империи вошло более 170 анклавов. Некоторые, как Сан-Марино, сохранились до наших дней в качестве анклавного государства.

Второй этап возникновения анклавов связан с формированием колониальных империй. Захваченные в Африке и Азии форпосты со временем превращались в отдельные административные единицы метрополий. При распаде колониальной системы подавляющее их большинство было поглощено окружающими государствами. Так, в частности, произошло с французскими и португальскими владениями в Индии. Например, популярный курорт Гоа до 1961 года был эксклавом Португалии.

Последняя волна появления и исчезновения анклавов началась после холодной войны. Ее завершение ознаменовалось ликвидацией одного из главных символов противостояния - анклава Западный Берлин. Вместе с тем дезинтеграция СССР и Югославии привела к возникновению множества новых анклавов, ранее бывших субнациональными.

Обмен территориями - только один из путей прекращения существования анклава. Также это может происходить путем аннексии анклава окружающим государством или, наоборот, захватом материнским государством территории, отделяющей его от эксклава. Последний вариант иллюстрирует пример с "польским коридором", отделявшим Германию от Восточной Пруссии и послужившим одним из поводов к началу Второй мировой войны. Кроме того, можно создать специальный транспортный коридор с особым статусом. Наконец, анклав может потерять свой статус в случае получения им независимости.

В нашем случае можно пойти этим путём. То есть кыргызские, таджикские и узбекские анклавы могли бы путём референдума объявить о своей независимости и примкнуть к тому или иному государству. Подобное произошло с присоединением Крыма к России. У нас все национальности имеют равные права в политике и других сферах. Кыргызы компактно живут и в Узбекистане и в Таджикистане и также имеют там равные права. В этом вопросе нет проблем. И, конечно, к решению вопросов надо подключать Москву, чтобы упредить военный сценарий.

А по большому счету, где бы ни жили, мы все на этой земле квартиранты, ибо все мы когда-то уйдем в мир иной.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев