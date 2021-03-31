Не лужа, а море! Активист прокатился на лодке по бишкекским дорогам (видео)

Активист Болот Ибрагимов, который баллотируется в Горкенеш от партии "Наш народ", прокатился по бишкекским дорогам на надувной лодке. Видеозапись заплыва он опубликовал на странице в соцсетях.

После дождя, который продолжался в Бишкеке более суток, дорогу в районе Киркомстрома затопила огромная лужа. Небольшой водоем на городской дороге образуется в этом районе каждый раз после обильных осадков.

Похожая ситуация в городе образовалась и на других дорогах и тротуарах.

Сотрудники МЧС и муниципальные службы отчитываются о том, что откачивают воду с подтопленных участков.