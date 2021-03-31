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РУз и КНР договорились не разглашать цену вакцины ZF-UZ-VAC 2001

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Узбекистан и Китай подписали межправительственное соглашение о неразглашении информации о цене вакцины ZF-UZ-VAC 2001, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининноваций.

"Подписано межправительственное соглашение о неразглашении информации о цене вакцины ZF-UZ-VAC2001. Однако в связи с тем, что Узбекистан является соавтором вакцины и активно участвовал в исследовании фазы III, она реализована в Узбекистан по специальной цене. Иными словами, Узбекистан покрывает только затраты на производство вакцины", – отметил в министерстве.

Первая партия этой вакцины из 1 миллиона доз была доставлена в Узбекистан 27 марта. Это новая рекомбинантная вакцина против коронавируса, разработанная учеными из Института микробиологии Китайской академии наук и произведенная фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd. Ее клинические испытания проводились в сотрудничестве с узбекскими учеными.

При разработке вакцины, внешний белок коронавируса был синтезирован биотехнологическим методом, при введении ее в организм формируется иммунный ответ на этот белок. Считается, что такие вакцины имеют самый высокий профиль безопасности по сравнению с другими типами вакцин.

По словам заведующей лаборатории Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Дилбар Долимовой, некоторое время вакцина будет импортироваться из Китая, однако в ближайшем будущем ее выпуск наладят на совместном предприятии Jurabek Laboratories.

На сегодняшний день более 7000 человек были вакцинированы в рамках III фазы исследований вакцины ZF-UZ-VAC 2001, состояние каждого добровольца полностью отслеживается. В ходе исследований, которые проводятся с декабря прошлого года, не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов у вакцинированных добровольцев.

Эта вакцина также является единственной вакциной на территории Узбекистана, которая прошла испытания в III фазе по всем требованиям ВОЗ. Это также единственная вакцина, зарегистрированная Государственным центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

При этом ZF-UZ-VAC 2001 оказалась в шесть раз лучше против британского и южноафриканского штаммов, чем американская Moderna, рассказала первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.

Она также заметила, что у нее практически отсутствуют побочные эффекты. Если говорить об эффективности вакцины, ее иммуногенность составляет 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышается в 11 раз.


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URL: https://www.vb.kg/398992
Теги:
вакцина, Китай, Узбекистан
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