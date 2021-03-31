Партия "Ак Бата" №19: "Безопасный город для народа, а не для бизнеса"

В программе партии "Ак Бата" разработан механизм оснащения современными технологиями всех процессов управления. В настоящее время нет препятствий для внедрения новых технологий, многие доступны практически бесплатно, просто у нас все еще не проводилось целенаправленной работы в этом направлении.

Один из лозунгов политической партии "Ак Бата" – "Безопасный город для народа, а не для бизнеса".

Ведь главный эффект от внедрения системы "Безопасный город" – это снижение преступности и количества аварий на дорогах.

Лидер политобъединения "Ак Бата" Нариман Тюлеев рассказал, как они с командой планируют реализовать этот пункт своей программы в случае избрания в БГК:

"Я не раз говорил, что нынешняя система проекта "Безопасный город" существует не для жителей города, а для бизнеса и чиновников. Безусловно, "Безопасный город" – задумка нужная и полезная. Но, прежде чем внедрять эту систему, городским властям следовало привести в должный вид транспортную инфраструктуру и выстроить в городе правильную дорожную логистику".

Нариман Тюлеев с уверенностью заявляет, что с приходом его команды в Бишкекский городской кенеш, он сможет выправить ситуацию в течение 3-4 месяцев.

"На дорогах необходимо очертить дополнительные полосы. Сейчас муниципалитет просто экономит на краске. Там, где можно начертить три полосы – чертят две. Из-за этого на дорогах происходит чехарда.

Пришло время увеличить полосность, ширина дорог это позволяет. Нужны дополнительные каналы для поворотов и "умные" светофоры.

Очень важно выделить отдельную полосу для общественного транспорта. Городской транспорт должен работать как часы. Муниципальные парковки необходимо оснастить цифровыми счетчиками", - отмечает Нариман Тюлеев.

По его словам, со временем центр Бишкека должен стать исключительно пешеходным, как это уже реализовано в Нью-Йорке, Лондоне и Москве.

"После того, как разрешатся все вопросы с общественным транспортом и дорожной логистикой, будем планомерно переходить к платным парковкам, системе езды по городу по четным или нечетным числам.

Сегодня на миллион бишкекчан приходиться более 500 тысяч машин. Им всем не следует одновременно выезжать на дороги, половина машин должна "отдыхать". Такую практику применяют, к примеру, в Пекине и Шанхае", – поделился мнением Нариман Тюлеев.

"И наконец, "Безопасный город" – это первый и очень важный шаг к построению "умного" города. Тут наиболее яркий пример – Сингапур, где время движения городского транспорта рассчитано с точностью до секунды. Автоматика управляет системами охлаждения на улицах в зависимости от температуры воздуха и количества людей.

Я хочу сделать из Бишкека современный, ухоженный и комфортный город. Когда-то королева Елизавета сказала, что она не выходит замуж, потому, что она замужем за Англией. Вот и я готов отказаться от личной жизни, чтобы работать на благо горожан!", - заверил лидер партии "Ак Бата".

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты! Ваша надежда – наша ответственность! Партия "Ак Бата" в бюллетене под №19.

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ак Бата" Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии "Ак Бата".