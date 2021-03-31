Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 99.80 - 100.92

84,9 сома за доллар - ЕАБР назвал средний курс нацвалюты КР в 2021 году

109  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают стабилизации динамики курсов валют стран - участниц ЕАБР к доллару в 2021 году. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре банка.

"В начале текущего года курсы валют государств региона остаются достаточно устойчивыми к доллару. Поддержку национальным валютам оказывает рост нефтяных котировок. При этом на российский рубль продолжают оказывать влияние геополитические риски, что ограничивает пространство для его укрепления", - говорится в обзоре.

ЕАБР прогнозирует средний курс кыргызского сома к доллару в 2021 году - 84,9, армянского драма - 521, белорусского рубля - 2,63, казахстанского тенге - 421,6, российского рубля - 73,6, таджикского сомони - 11,5.

В обзоре также отмечается, что 2021 год станет периодом сильного восстановительного роста экономик государств - участников ЕАБР.

Банк прогнозирует увеличение агрегированного ВВП стран-участниц на 3,3 процента после сокращения на 3 процента в 2020 году.

"Ослабление мер социальной изоляции и улучшение внешних условий станут ключевыми факторами усиления потребительского и инвестиционного спроса. Экономики Казахстана и России вырастут на 4 процента и 3,3 процента соответственно по итогам текущего года и выйдут на докризисные уровни уже к концу 2021 года. В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности завершится в течение 2022 года", - отмечается в анализе.

Длительность процесса восстановления аналитики объясняют глубиной спада в 2020 году и ограниченными возможностями бюджетного стимулирования. При этом, отмечается, что дополнительную поддержку в 2021 году экономики Армении, Кыргызстана и Таджикистана получат со стороны денежных переводов. Банк прогнозирует увеличение ВВП Армении в текущем году на 3,3 процента, Кыргызстана - на 3,9 процента, Таджикистана - на 6,1 процента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398999
Теги:
ЕАБР, финансовый кризис, ЕАЭС, деньги, экономика, коронавирус, COVID-19, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  