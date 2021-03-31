84,9 сома за доллар - ЕАБР назвал средний курс нацвалюты КР в 2021 году

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают стабилизации динамики курсов валют стран - участниц ЕАБР к доллару в 2021 году. Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре банка.

"В начале текущего года курсы валют государств региона остаются достаточно устойчивыми к доллару. Поддержку национальным валютам оказывает рост нефтяных котировок. При этом на российский рубль продолжают оказывать влияние геополитические риски, что ограничивает пространство для его укрепления", - говорится в обзоре.

ЕАБР прогнозирует средний курс кыргызского сома к доллару в 2021 году - 84,9, армянского драма - 521, белорусского рубля - 2,63, казахстанского тенге - 421,6, российского рубля - 73,6, таджикского сомони - 11,5.

В обзоре также отмечается, что 2021 год станет периодом сильного восстановительного роста экономик государств - участников ЕАБР.

Банк прогнозирует увеличение агрегированного ВВП стран-участниц на 3,3 процента после сокращения на 3 процента в 2020 году.

"Ослабление мер социальной изоляции и улучшение внешних условий станут ключевыми факторами усиления потребительского и инвестиционного спроса. Экономики Казахстана и России вырастут на 4 процента и 3,3 процента соответственно по итогам текущего года и выйдут на докризисные уровни уже к концу 2021 года. В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности завершится в течение 2022 года", - отмечается в анализе.

Длительность процесса восстановления аналитики объясняют глубиной спада в 2020 году и ограниченными возможностями бюджетного стимулирования. При этом, отмечается, что дополнительную поддержку в 2021 году экономики Армении, Кыргызстана и Таджикистана получат со стороны денежных переводов. Банк прогнозирует увеличение ВВП Армении в текущем году на 3,3 процента, Кыргызстана - на 3,9 процента, Таджикистана - на 6,1 процента.