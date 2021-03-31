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"США президентская страна, но никто там не говорит, что у них "Ханституция"

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- Виктория Гунгер
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США, для примера, являются классической президентской республикой. И там почему-то никто не говорит, что у них "Ханституция". В США просто работает формула "сильный президент – сильный парламент – сильная судебная власть". И ни одна ветвь власти "не лежит" под президентом. Если президент начинает переходить рамки дозволенного, может получить импичмент. В КР же пытаются соединить президентскую систему правления с полупрезидентской. Об этом в рамках конференции "Изменение Конституции Кыргызской Республики" заявил политолог Зайнидин Курманов.

По его словам, у нас он еще арбитр между ветвями власти, гарант Конституции.

- Но у нас без этого нельзя. А все потому, что реформы у нас всегда делали чиновники, а не гражданское общество. Поэтому, важно, что бы во главе реформ стоял представитель народа. А это президент, который является представителем народа и представителем власти. Вот он баланс, - подчеркнул Курманов.

Политолог отметил, что Кыргызстан является частью мирового сообщества. И этот международный опыт мы не должны игнорировать, а встраивать в нашу политическую канву.

- Конституция – это договор между государством и обществом. Если меняется Конституция, то идет поиск взаимоотношений между государством и частными интересами. У нас политический плюрализм, поэтому каждый может высказывать свою точку зрения по предлагаемой новой редакции Основного закона. По сравнению с другими странами, например, с Бразилией, у КР количество принятых редакций Конституции в разы меньше. Сейчас в КР идут не просто реформы. Страна осуществляет переход от советской цивилизации к демократической. Поэтому, сейчас очень много зависит от того, как мы примем и поддержим новую Конституцию, - считает Курманов.

После принятия Основного закона нужно будет сформировать новый правящий класс, основанный на знаниях и достижениях, говорит политолог.

- Нет плохих форм правления. Просто они становятся хорошими, если адаптируются к проблемам местного населения. Тогда они дают замечательный результат. Просто надо воспитывать общество, чтобы оно созрело к переменам. Плюс ко всему, одна из особенностей нашей элиты – неумение управлять процессами. Это всегда приводит к смуте и хаосу. Если мы этого не хотим, надо научиться этими процессами управлять. И для этого необходима централизация власти, нужен сильный президент, - заключил Зайнидин Курманов.


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URL: https://www.vb.kg/399000
Теги:
Конституция, президент, реформы, Кыргызстан, политика
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