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В России начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа

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Доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа начинаются в центре имени Гамалеи, заявил директор учреждения Александр Гинцбург. Его слова передает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

"Мы получили патент на назальную вакцину", - сказал он.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал испытания новой, назальной формы российской вакцины "Спутник V" в столице. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подобная форма вакцины тоже будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Она уточнила, что спрей формирует местный иммунитет и подойдет тем, кому не рекомендуется инъекция.


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URL: https://www.vb.kg/399118
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