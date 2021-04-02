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Жапаров: Мы давно просим Россию увеличить количество чартерных рейсов

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызстана Садыр ЖапаровЯ взял под личный контроль ситуацию с количеством регулярных рейсов в Россию и ценой на авиабилеты. Слова главы государства опубликованы на его телеграмм-канале.

По словам президента, приложены максимальные усилия, чтобы выйти из этой ситуации.

"Я знаю, насколько это важно для наших граждан, трудящихся в России, которые не могут найти пути выезда за рубеж. Мы делаем все возможное, чтобы наши соотечественники не выезжали за границу в поисках работы. Разрабатываются планы по ипотеке. У нас есть искренние намерения обеспечить граждан, не имеющих своего жилья, собственной крышей над головой. Мы обязательно этого добьемся.

Мы стараемся увеличить количество рейсов, удешевить авиабилеты и возобновить железнодорожное сообщение. Но решение этих вопросов зависит от Казахстана и России.

Правительство Казахстана сегодня согласилось возобновить транзит. Теперь ждем ответа от России. Не верьте провокаторам, которые заявляют, что власти Кыргызстана выступают против увеличения количества рейсов в Россию!

Напротив, мы давно просим Россию увеличить количество чартерных рейсов. Проблема не в нас. Конечно, также все проблемы связаны с коронавирусом", - сказал Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/399128
Теги:
Россия, Кыргызстан, новый авиарейс, Садыр Жапаров
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