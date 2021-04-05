Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

Ж. Назаралиев: Наблюдателей от партии "Свободы выбора" на выборах не будет

181  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Что это значит?

Во-первых, мы абсолютно уверены в вашем выборе и доверяем нашему гражданскому обществу, которое не допустит никаких махинаций с голосами избирателей.

Во-вторых, мы полностью доверяем руководству страны. Власть будет пристально следить за ходом голосования на выборах в БГК и на референдуме - это гарантия, что все пройдет без подтасовок.

Наконец, мы видим, что между партиями на сегодня складывается здоровая конкуренция, каждый вкладывается в выборный процесс на столько на сколько позволяет его кошелек, уровень культуры и интеллект. Безусловно, в такой политической борьбе некоторые партии нарушают закон, но мы уверены, что к ним будут применены соответствующие меры наказания.

Благодаря новому взгляду на местное самоуправление, мы со стороны власти и своих конкурентов не испытываем давления и отчетливо понимаем - решать, кто пройдет в Горкенеш, будете вы и только вы - жители города Бишкек.

Не продавайте свой голос и не игнорируйте выборы!

Помните, наши с вами цели:

1. Искоренить бедность;

2. Возродить национальный дух – Вернуть кыргызскому народу национальную совесть и национальную гордость;

3. Создать благоприятную среду для развития интернационального общества;

4. Улучшить качество жизни всех граждан Кыргызстана!

11 АПРЕЛЯ – "СВОБОДА ВЫБОРА", № 8!"

Исполнитель: РФ "Рубикон", г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. Заказчик: политическая партия "Свобода выбора". Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии Сапаралиевой К. А. из средств специального избирательного фонда политической партии "Свобода выбора".

Дата выхода: 05.04.2021 г. Тираж: 1.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399178
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  