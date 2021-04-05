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Афера госмасштаба, или как депутаты банкротят предприятия и списывают долги

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- Азиз Осмонов
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Власти Кыргызстана ежеквартально отчитываются о выплате обязательств по внешнему долгу. В настоящее время он составляет по официальным данным $4 миллиарда 218,38 миллиона. Часть взята отдельными компаниями на развитие. Однако, если одни платят взятые государством займы вовремя, другие не делают этого вовсе. При этом государство покрывает их практически открыто. И это при долге в 7 млн долларов!

Текстиль, долги и депутат ЖК

В столь откровенной махинации государственного масштаба замешан известный в советское время "Камвольно-суконный комбинат". ККСК долгие годы был лидером легкой промышленности страны. В его цехах, занимающих более шести гектаров, к концу советского периода работало более семи тысяч человек, а предприятие было широко известно всем швейным предприятиям бывшего СССР и многих соцстран. В начале 90-х комбинат выпускал до 3 млн. погонных метров тканей в год. В начале суверенитета связи между республиками были нарушены, приватизированное предприятие не смогло устоять в волнах сменяющихся кризисов, последовала частая смена владельцев. Но ниша по производству натуральных шерстяных тканей, занятая некогда ККСК, до сих пор продолжает оставаться вакантной в Центральной Азии.

Плюс ко всему с 90-х годов ККСК обременено техническим кредитом из Японии и Германии в 5 миллионов долларов на модернизацию оборудования комбината. Тогда на кредитные деньги удалось обновить оборудование всего на 50 процентов оборудования. Но проценты по ним не погашены перед зарубежными донорами по сей день. И проценты по нему выплачивает государство.

Все бы ничего, но в 2008 году предприятия оказалось в руках инвесторов из бакиевского окружения. Предприятие попало в водоворот махинаций, и в итоге оказалось банкротом в крупных долгах. Все попытки возродить производство провалились. В итоге ККСК провалились. Теперь, спустя 13 лет ее владельцы, аффилированные с крупным бизнесменом, Кыргызстана, пытаются провернуть еще одну аферу – списать многомиллионные долги ККСК на небольшую фабрику в Чуйской области, а затем продать гектары "камволки" в центре города. Причем, как выяснилось, в деле фигурируют имена депутата ЖК и известного кыргызсткого бизнесмена-олигарха.

Бакиевский след и фиктивная компания

А теперь предыстория событий.

В 2008 году ТОО "ST group wool corporation" через АО "Банк развития Казахстана" с ОАО "Касиет" был заключен Договор о залоге недвижимого имущества. Речь шла о достаточно значимом имуществе. Заложена была: производственная база "Касиет", земельный участок в 13,63 га, а также оборудование производственной базы "Касиет". То есть, по сути, маленькое предприятие закладывает кыргызкую собственность инвесторам.

В 2012-ом "Банк развития Казахстана" обращается в Чуйский Межрайонный суд Бишкека с требованием взыскать имущество с ОАО " Касиет". Причина – неисполнение договора банковского займа.

Суд частично удовлетворяет требования исца и взыскивает имущество. После он выставляет его на торги на конкурсной основе.

Независимым организатором последнего назначают некое ОсОО "АЮР Примм". Предметы залога на торгах выставляются также отдельными лотами. Первый лот – производственная база с земельным участком с начальной стоимостью 20 млн 231 тысяч 68 сомов. Второй лот – оборудование базы со стартовой ценой в 529 тыс. сомов.

Победителем становится мелкое по государственным меркам ОсОО с одноименным компании-банкроту названием "Камвольно-прядильная фабрика "Касиет". Причем, победитель за это имущество предложил всего около 31 млн сомов.

На этом странности не заканчиваются, ведь юрлицо- победитель торгов на момент конкурса не имел никакой финансовой истории. Более того, основана компания была меньше чем за месяц до торгов – 23 июня 2014 года. Торги же состоялись 7 июля 2014 года. Поэтому, логично предположить, что другие участники были формальны. К тому же, после победы КПФ сразу передало имущество некой компании "Виватекс". И до настоящего времени они не ведут никакую производственную деятельность.

Нам этом афера государственного масштаба вовсе не заканчивается. Понимая, что КПФ "Касиет" хотя и компания-фикция, на нее вполне можно "слить" имеющие долги более крупного и более прибыльного по государственным меркам предприятия - ОАО "Кыргызский камвольно-суконный комбинат". Того самого, который тщетно после бакиевских инвесторов пытались вернуть к жизни.

Государство – в дураках

Все бы ничего. Но общая сумма задолженности предприятия, расположенного в центре города, а значит имеющего более высокую цену – 152 тыс 431 евро и 7 млн 536 тыс 893 доллара США. И в качестве залогового обязательства Минфину представляют имущество того самого небольшого фиктивного предприятия КПФ "Касиет", которое было ранее выкуплено у банкрота ОАО "Касиет". Последнее даже с учетом выкупленного оборудования имеет рыночную стоимость в разы ниже ККСК в Бишкеке. И это без учета стоимости оборудования на том и другом предприятии. То есть, здесь при продаже и переводе средств очевиден огромный ущерб для государства. А значит, и для налогоплательщиков, которые вынуждены были выплачивать свои кровные по долгам госпредприятия!

Вот только Минфин КР и ГАУБК производит замену залога. Так ОАО "ККСК" (ОАО "Битекс Компани"), находящегося в центре Бишкека с ориентировочной рыночной стоимостью в 7-8 млн долларов США, только за земельный участок в 5-6 гектаров, без учета промышленных помещений и оборудования. На залог "КПФ Касиет", находящейся в городе Токмак и имеющей рыночную стоимость со всеми земельными участками в 500 тысяч долларов! То есть, меняют имущество в 7-8 млн$ на имущество в 500 тыс$!

Согласно заключению некой независимой оценочной компании "Кыргыз РИЭЛТ" при принятии в залог имущество КПФ появилась из 31 млн сомов, которую оценивали по торгам неизвестно откуда взялась сумма в 950 млн сомов! Здание и помещение были оценены в 750 тыс 538 сомов, оборудование в 198 543 тыс сомов. То есть, разница между стоимостью на торгах и последующей оценкой того же имущества неожиданно увеличилась в 30 раз! Имущество небольшого токмакского предприятиям неожиданного подорожало почти наполовину, при том, что в работу оно новыми хозяевами запущено так и не было. А значит, не может там быть и бизнеса на 1 млрд сомов.

Государство при таком раскладе несет колоссальные убытки в бюджете. Сказывается это и на обязательствах перед внешними инвесторами. Тем более, что компания их не выполняет.

Стоит отметить, что после высвобождения залога "ККСК" был выставлен аффилированными лицами в залог и после обанкрочен. В целях отвлечения внимания, "КССК" переименовывают в ОАО "Битекс Компани".

Без юридических знаний ясно, что "ККСК" - откровенное мошенничество госмасштаба. Но без наличия связей провернуть его практически невозможно. Вот тут и всплывают достаточно громкие имена.

От министра до олигарха

В августе 2016 года тогдашний министр финансов Адылбек Касымалиев заключает кредитное соглашение с ОАО "КСКК" в лице его главы Улана Асанканова и Гендиректора "КПФ Касиет" Руслана Чойбекова – ныне депутата ЖК. С целью перевода, полученного в 90-е "ККСК" кредита от Германии и Японии. А затем собрание участников ООО "КПФ Касиет" уполномочивает гендиректора КПФ Чойбекова на подписание договоров с правом передоверия.

Согласно данным, на 8 июля 2016 года общий долг ККСК составляет:

По Долговому обязательству от 1 января 1997 года в рамках полученного международного кредита – в 152 тыс.431 евро:

  1. основная сумма – 109 753 евро
  2. проценты – 42 646 евро,
  3. штрафы – 31,84 евро

По Долговому обязательству от 1 марта 1997 года в сумме 7 млн 536 тыс. 893 долларов:

  1. основная сумма – 5 210 961 долларов
  2. проценты – 2 324 420 долларов
  3. штраф – 1 511 долларов.

После того, как Минфин переводит долг на нового должника, он, как кредитор, обязуется снять запрещение с залогового имущества прежнего должника – КСКК. То есть, снимает на сделки с имуществом арест. Сделку оформляет частный нотариус Эсенбек кызы Мээрим.

После того, как ОАО "Битекс Компани" вытащил из залога имущество, был инициирован процесс банкротства. Инициатором выступило ОсОО "НурАлЭнерго". Его связывают с именем влиятельно бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова, которого в народе именуют "Шаки".

Он, по неподтвержденной информации, пролоббировал назначение в "ККСК" своего спецадминистратора Сарыгулова Токтосуна. Именно он в настоящее время пытается ликвидировать ОАО "Битекс Компани" (переименованный ККСК). И это при задолженностях перед инвалидами бюджетом и по заработной плате сотрудникам. Немаловажно отметить, что имеющаяся задолженность могла погашаться за счет многочисленных арендаторов ККСК. ККСК предоставляет в арендное пользование более тысячи квадратных метров. Стоимость аренды 1 кв. метра в районе рынка "Мадины" составляет 5-6 долларов США. Однако, доходы от арендной платы скрываются спецадминистратором.

Интересно и то, что среди учредителей ОсОО " КПФ Касиет" ранее значилась сестра Абдыкеримова. Позже ее вывели из списков учредителей.

Фигурирует в этом запутанном деле еще одно госпредприятие, а именно Государственный фонд развития экономики при том же Минфине КР в лице Адилета Ишенкулова. Хотя именно он должен был выявить подобную незаконную схему. Ведь в Договоре четко прописано, что "не допускается перезаложение имущества третьим лицам, сдача его в аренду, безвозмездная передача, а также его распряжение иным образом". Примечательно, что тогда Договор подписали все те же Чойбеков и Ишенкулов. В Договоре также говорится, что "не допускается передача залога третьим лицам, сдача его в аренду, безвозмездное или другое пользование". Налагается Договором и запрещение на отчуждение указанного залога.

- Путем прямого заключения договора купли-продажи, либо другого правового договора по отчуждению имущества и даже передачи прав на имущество третьим лицам. А также привлечение независимой компании для проведения торгов. При этом залогодержатель вправе распорядится предметом залога без согласия залогодателя, - подчеркивается в документе.

То есть, идет открытое нарушение закона и договорных обязательств, которые госорганы всячески пытаются не замечать и это при огромном ущербе государству!

Депутатское лобби для прежней власти

Напомним, пару лет назад депутаты ЖК подняли в парламенте вопрос о списании долга 19 компаний Кыргызстана, приватизированных частных и шести государственных предприятий. Общая сумма списания равна 2 миллиардам 237,2 миллиона сомов.

По данным Минфина, уже на 1 января 2019 года – момент рассмотрения инициативы, долг шести государственных предприятий составлял 988 миллионов 796 тысяч сомов, а 19 частных - 1 миллиард 248,4 миллиона.

- Сильно возросший курс иностранной валюты ослабил деятельность предпринимателей, и, чтобы улучшить их положение, предлагает оказать им государственную поддержку, списав долги, - отрапортовали тогда в Минфине.

Для справки:

То, что Руслан Чойбеков и "ККСК" аффилированы с Абдыкеримовым не требует доказательств. Чойбеков пришел в парламент на место депутата от фракции "Кыргызстан" Дамирбека Асылбек уулу, которого ранее арестовали в Алматы. Когда он в апреле 2018 года получал мандат, то, согласно закону, передал должность директора "ККСК" Урмату Жолдошбекову, а сам остался в числе учредителей.

До этого учредителями компании были мать основателя фракции "Кыргызстан", крупного в стране бизнесмена и экс-депутата Шаршенбека Абдыкеримова, Ырысбубу Абдыкеримова, и Чолпон Исмаилова.

Возможно именно поэтому, прежние власти страны так откровенно закрывали глаза на происходящую с бюджетными отчислениями и залоговым имуществом аферу государственного масштаба.


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URL: https://www.vb.kg/399189
Теги:
бизнес, госимущество, инвестиции, коррупция, кредит, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, предприниматель, Министерство финансов
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