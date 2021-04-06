Правительство КР заложило на борьбу с Covid-19 около 2,5 млн сомов

Министерством экономики и финансов заложило 2 млрд. 400 млн сомов на борьбу с Covid-19.

Как отметили в ведомстве, это сделано в рамках Закона КР "О республиканском бюджете на 2021 год и прогнозе 2022-2023 годы".

- Эти средства предусмотрены для финансирования непредвиденных расходов, в том числе в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации связанной с коронавирусной инфекцией. Кроме этого, распоряжением Правительства от 14 января 2021 года Министерству здравоохранения и социального развития КР предусмотрены средства в сумме 500 миллионов сомов на компенсационные выплаты работникам организаций здравоохранения и лицам, привлекаемым к работе в очаговых территориях, - подчеркнули в Минфине.

В МЭФ отметили, что в рамках проведения мероприятий по вакцинации против коронавирусной инфекции, вызванного вирусом SARS-CoV-2, направляются проектные заявки на возможность рассмотрения выделения средств по вакцинации от Covid-19 в адрес партнеров по развитию (международных доноров).

- Правительством поставлена задача Министерству здравоохранения, а также другим министерствам и ведомствам усилить работу с донорами в части привлечения средств на борьбу с Covid-19,- добавили в МЭФ.