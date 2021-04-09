В стационарах от коронавируса лечатся 766 человек, 28 из них крайне тяжелые

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зарегистрировано летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

По республике зарегистрировано всего – 1516 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 480, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1036.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 766 пациентов, на амбулаторном - 849 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 426,

г. Ош – 26,

в Чуйской области – 225,

в Ошской области – 5,

в Таласской области – 2,

в Нарынской области – 16,

в Иссык-Кульской области – 48,

в Джалал-Абадской области – 14,

в Баткенской области – 4 пациента.

Из 766 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 7 (0,9%) удовлетворительные, 562 (73,3%) средней тяжести, 169 (22%) тяжелые и 28 (3,6%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 676,

г. Ош – 7,

в Чуйской области – 110,

в Ошской области – 10,

в Таласской области – 2,

в Нарынской области – 8,

в Иссык-Кульской области – 20,

в Джалал-Абадской области – 12,

в Баткенской области – 4 пациента.