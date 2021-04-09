Кто достоин быть мэром Бишкека? Опрос

В Бишкеке завершается агитационная кампания политических партий, которые выдвигают кандидатов на пост депутатов в Бишкекский городской Кенеш.

Некоторые из партий уже намерены сразу выдвинуть своего кандидата на должность мэра столицы, однако, есть ли у партий четкое виденье развития Бишкека?

Какие партии пройдут в БГК - будет известно после 11 апреля, но уже сейчас можно оценить, насколько реалистичны их предвыборные обещания. Мы решили сделать собственный анализ, собрать фокус-группу и узнать мнение бишкекчан о том, вызывают ли у них доверие пункты программы, которые озвучивали лидеры партий.

В этом году на выборах участвуют 25 политических партий, но многие из них не проявляли никакой активности - ни в информационном поле, ни на встречах с избирателями.

За основу для составления рейтинга, мы взяли 6 партий-фаворитов и их лидеров, которые сформировали четкие обещания и на протяжении месяца усердно продвигали их:

"АтаЖурт Кыргызстан" - БабыржанТольбаев "Ак Бата" - НариманТюлеев "Эмгек" - ЖаныбекАбиров "Ынтымак" - АйбекКыштобаев "Реформа" - Клара Сооронкулова НДПК – Илим Карыпбеков

Для участия в опросе мы взяли жителей Бишкека из разных сфер деятельности: от знаменитостей до обычных горожан. В опросе приняли участие:

Мирбек Атабеков – певец, заслуженный артист КР Кайрат Бекмамбетов – блогер АйсулууТыныбекова – спортсменка, чемпионка мира по борьбе Урмат Карачев – шоумэн СусараАлмазбекова – косметолог Роза Калиева – пенсионер Жанар Акаев – политик, депутат ЖК Нурдана Бегималиева - блогер Эльдияр Намазалиев - бизнесмен Азамат Жолоев – IT-специалист Эльвира Усубакунова - врач Байбулатов Эльдар - проректор МУК АлибекАлымбеков - пенсионер Рамия Торогелдиева - предприниматель Назгуль Джамакеева - эксперт

Рейтинг составлялся на основе анонимного опроса целевой группы, каждому участнику которой называли предвыборное обещание (без указания партии). Участник опроса должен был ответить, насколько реалистичным он видит реализацию того или иного обещания.

За основу опроса взяли по 3 самых популярных или обсуждаемых предвыборных обещаний каждой партии:

"Ак Бата"

1. Каждый день пенсионерам будет бесплатно раздаваться хлеб

2. В Бишкеке появится 1000 новых автобусов

3. Каждый год в Бишкеке будут высаживать по 1 млн деревьев

"Эмгек"

1. Установим в Бишкеке 5 тысяч камер

2. Построим 200 км тротуаров и 100 км велодорожек

3. В Бишкеке будет свой "Арбат" - пешеходная улица без автомобилей

"Ата-Журт Кыргызстан"

1. За один год привлечь в Бишкек инвестиции в 1 млрд долларов

2. В 2040 году провести в Бишкеке Олимпиаду

3. К 2040 году сделать Бишкек самой зеленой столицей среди стран СНГ

"Реформа"

1. На центральных улицах Бишкека вместо парковок будут газоны на остановках, будут бесплатные WI-Fi-зоны.

2. Городские базары и рынки превратятся в культурные и национальные достопримечательности Бишкека.

"Ынтымак"

1. Переведем весь общественный транспорт на газ

2. Придадим жилмассивам статус микрорайонов

3. Решим проблему озеленения – сделаем "зеленые" крыши в Бишкеке

НДПК

1. Установим в местах скопления людей кнопки экстренного вызова помощи

2. Столичных руководителей заставим пользоваться общественным транспортом и ходить пешком по городу

3. Построим в Бишкеке кольцевую автодорогу для большегрузов

Максимальное количество баллов, которое может получить одна партия в рамках данного опроса – 30. На основании подсчета, мы видим, что получилось в итоге. Итак, по результатам опроса рейтинг партий по предвыборным обещаниям, выглядит следующим образом:

Меньше всего горожане верят обещаниям партии "Ата-Журт Кыргызстан", слишком сказочным кажется обещание провести Олимпиаду 2040 в Бишкеке, набрала партия только 9 баллов из 30 возможных..

16 баллов получает партия НДПК – не очень понятно, зачем нужна кнопка в местах скопления людей.

20 баллов получила партия "Эмгек" - Арбат, конечно, хорошо, но только не очень понятно, где это будет.

21 балл у партии "Реформа" - не плохие обещания, но, опять же, никто не думает об обычных улицах, где в два ряда паркуются машины, которые гоняют с центральных улиц сейчас.

И больше всего баллов получает партия "Ынтымак" - 28 баллов. Многим нравится идея с "Зелеными крышами", общественный транспорт на газе – значит, чистый воздух. И жилмассивы в микрорайоны – хороший замысел.

И, конечно, этот рейтинг показывает, кого бы хотели видеть мэром столицы горожане – это Айбек Кыштобаев, лидер партии "Ынтымак".