Эксперты считают, что явка на выборах 11 апреля может быть выше прежних

Сегодня, 9 апреля 2021 года, состоялась встреча председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с Миссией международных наблюдателей от Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) под председательством Омера Кажамана, заместителя Генерального Секретаря ССТГ. Об этом сообщили в ЦИК.

Наблюдатель Миссии, представитель ЦИК Азербайджанской Республики Аскеров Бахшейн Маммад оглу дал позитивную оценку выборному процессу в республике.

"Мы в январе были в Кыргызстане, непосредственно были на избирательных участках, говорили с членами избирательных комиссий, избирателями. Мы были свидетелями демократичных, образцовых выборов, величайшего труда по организации выборов. Предстоящие выборы в будущем станут образцом внутри наших государств. Хорошему надо учиться. Кыргызстан сейчас – это Европа Азии. Уверен, как были проведены выборы в январе, так и сейчас все будет на высочайшем уровне, в соответствии с законом", - отметил он.

Наблюдатель Миссии, представитель ЦИК Республики Узбекистан Шухрат Джураев передал пожелания от руководителя Центризбиркома РУз.

"Нет сомнений, что и эти выборы пройдут на высоком уровне. Мы, как близкие соседи, в этом заинтересованы", - сказал он.

Глава ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова информировала Миссию о мерах, предпринимаемых Центризбиркомом для противодействия нарушениям на выборах в Кыргызстане.

"Мы стремимся сделать нашу избирательную систему прогрессивной, прозрачной, достоверной, в этом нам помогают рекомендации международных наблюдателей. Президентские выборы были для нас важны с точки зрения восстановления доверия граждан, построения работы против подкупа, использования административного ресурса. В результате было всего 9 фактов подкупа, тогда как на парламентских выборах всего жалоб на нарушения поступило почти 550, из которых половина – подкуп, адмресурс. То, что во время президентских выборов у нас почти не было нарушений, это, в том числе, была воля самих кандидатов – не использовать подкуп голосов, политического руководства.

Мы построили новую систему взаимодействия с правоохранительными органами, к этим выборам повторили цикл обучения для МВД и прокуратуры, потому что есть проблема применения на практике новых законов против адмресурсов, подкупа. Само понятие "администраивный ресурс" и ответственность были внесены перед парламентскими выборами, но до сих пор в сознании осталось, что "адмресуср" – это ресурс партии власти. На самом деле, если глава крупной компании заставляет голосовать своих сотрудников, - это тоже адмресурс.

Сейчас первые дела против адмресурса уже начали поступать в суды. В этом году мы изменили подходы на выборах. Теперь механизмы правоприменительной практики, противодействия правоохранительных органов нарушениям будут внесены в программы Центра подготовки прокуроров, Академии МВД, Института ГКНБ. Это станет устойчивой практикой, нас в этом поддерживает ОБСЕ. Мы помогаем сейчас в разработке учебных программ, каждый раз будет проводиться большое координационное совещание перед очередными выборами, чтобы рассказать об особенности предстоящих выборов с точки зрения избирательного права", - информировала глава ЦИК.

Было сказано, что на предстоящих выборах избирательная модель будет такая же, как и раньше - биометрическая идентификация избирателей и подсчет голосов через автоматически считывающие урны.

Отмечалось, что данная модель обеспечивает прозрачность выборов при отсутствии подкупа избирателей. На парламентских выборах 2020 года явка была 1 млн 900 тысяч избирателей или 57%, на президентских – 1 млн 400 тысяч или 40%. Согласно анализу ЦИК КР, 15% явки - это влияние подкупа в виде формы 2, было 500 тысяч заявлений по этой форме.

Стороны согласились, что на явку на выборах оказывает влияние мобилизация партиями или кандидатами своих сторонников. Так, если на досрочных выборах Президента КР из 1,4 млн проголосовавших – 1,1 млн, те кто без подкупа проголосовал за действующего Президента, кого он смог мобилизовать. Второй кандидат получил 97 тыс, третий кандидат – 33 тыс.

При этом было высказано мнение, что явка на местных выборах может быть выше предыдщих выборах с учетом активности политических партий и кандидатов. На предстоящих выборах избирается 448 местных кенешей, 28 городских. Самая острая борьба – гг.Ош, Бишкек и Токмок, здесь же больше нарушений по использованию административного ресурса.

По данным мартовского исследования Международного Республиканского Института, 58% населения КР считают эффективной работу ЦИК по организации выборов.