Погода
$ 84.80 - 84.91
€ 100.62 - 101.82

В КР началось голосование на выборах в местные кенеши и на референдуме

230  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня проходит голосование на выборах депутатов местных кенешей и на референдуме. Граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7560 депутатов в 420 айыльных кенешей, а также голосуют за проект Конституции Кыргызской Республики, сообщает ЦИК.

В 8.00 утра началось голосование на 2 435 избирательных участках на территории Кыргызской Республики, в 2 273 избирательных участках голосование проходит как на выборах депутатов местных кенешей, так и на референдуме, в 162 избирательных участках в 4 городах и 32 айыльных аймаках, где не истек срок полномочий действующих депутатов местных кенешей и, соответственно выборы в это воскресенье не проводятся, голосование проходит только на референдуме.

Голосование на референдуме проходит также в 48 избирательных участках, открытых за рубежом. Так, на данный момент уже 6 часов голосуют граждане Кыргызстана во Владивостоке.

В целом, голосование проходит на 2 483 избирательных участках.

Голосование продлится до 20.00. Для того чтобы проголосовать, избиратель должен явиться лично на избирательный участок, на котором он или она зарегистрированы. Узнать свой избирательный участок избиратели могут на портале Тизме, позвонив по номеру 1255 (звонок бесплатный), позвонив или отправив смс с пином на номер 119.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399466
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, #Выборы2021
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  