В КР началось голосование на выборах в местные кенеши и на референдуме

Сегодня проходит голосование на выборах депутатов местных кенешей и на референдуме. Граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7560 депутатов в 420 айыльных кенешей, а также голосуют за проект Конституции Кыргызской Республики, сообщает ЦИК.

В 8.00 утра началось голосование на 2 435 избирательных участках на территории Кыргызской Республики, в 2 273 избирательных участках голосование проходит как на выборах депутатов местных кенешей, так и на референдуме, в 162 избирательных участках в 4 городах и 32 айыльных аймаках, где не истек срок полномочий действующих депутатов местных кенешей и, соответственно выборы в это воскресенье не проводятся, голосование проходит только на референдуме.

Голосование на референдуме проходит также в 48 избирательных участках, открытых за рубежом. Так, на данный момент уже 6 часов голосуют граждане Кыргызстана во Владивостоке.

В целом, голосование проходит на 2 483 избирательных участках.

Голосование продлится до 20.00. Для того чтобы проголосовать, избиратель должен явиться лично на избирательный участок, на котором он или она зарегистрированы. Узнать свой избирательный участок избиратели могут на портале Тизме, позвонив по номеру 1255 (звонок бесплатный), позвонив или отправив смс с пином на номер 119.