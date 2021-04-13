С 1 мая в КР начнет действовать месячный запрет на ловлю рыбы в водоемах

В Кыргызстане в водоемах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Ошской областей с 1 мая вводится запрет на ловлю рыб в период нереста. Об этом VB.KG сообщили в "Чуй-Бишкекском обществе охотников и рыболовов".

Как отмечается, запрет будет действовать до 1 июня этого года.

- Это касается ловли сазана-карпа, щуки, леща, сома, усача, маринки, толстолобика, амура, карася, окуня, красноперки в водоемах областей, - подчеркнули в "Чуй-Бишкекском обществе охотников и рыболовов".

Запрет ловли рыбы в период нереста в Иссык-Кульской области начнет действовать раньше:

- чебака - с 20 по 30 апреля 2021 года

- маринки, османа - с 20 апреля по 15 мая 2021 года

- чебачка, линя, леща - с 1 мая по 1 июня

- сазана-карпа - с 15 мая по 15 июля

Специалисты на местах должны всячески пресекать браконьерский отлов рыб особенно в период их нереста.