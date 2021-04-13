Анарбек Катаганов: У партий "Реформа" и "Социал-демократы" шкурный интерес

Сегодня, 13 апреля 2021 года, в 19:00 возле здания ЦИК пройдет митинг за отмену результатов выборов в Бишкекский городской кенеш. Об этом редакции VB.KG сообщил кандидат в депутаты в БГК от партии "Улуу Журт" Анарбек Катаганов.

По его словам, политические партии "Бутун Кыргызстан", "Партия Коммунистов", "Улуу Журт", КСП, "Улутман", ДДК, "Тынчтык", "Власть народу" и простые горожане выражают решительный протест относительно итогов выборов в БГК.

- Нами были зафиксированы множество нарушений во время выборов в БГК, которые мы отправляли в Центризбирком, но до сих пор по ним нет никаких результатов. Да, по некоторым были возбуждены уголовные дела, но большинство так и остались без рассмотрения. Поэтому мы требуем провести повторные выборы в БГК на равных условиях. То есть каждая партия должна тратить одинаковое количество финансовых средств на избирательную кампанию, как это практикуется во многих цивилизованных странах. А то в нашем случае некоторые партии ради денег специально включают в список кандидатов коррупционеров, - сказал он.

Также Анарбек Катаганов пояснил, почему под их заявлением не подписались представители партий "Реформа" и "Социал-демократы".

- Мы не стали включать их в наше соглашение, так как у них исключительно шкурный интерес. Они не требуют повторных выборов как мы, а всего лишь, чтобы с предвыборной гонки сняли партии "Эмгек", "Ак Бата", "Ынтымак" и НДПК". В таком случае у них появляется шанс пройти в горкенеш, - отметил он.

Напомним, накануне, 11 апреля, состоялись выборы в местные кенеши городов и референдум по изменению Конституции. Согласно предварительным итогам, мандаты в бишкекском горкенеше получили шесть партий: "Эмгек", "Ак Бата", НДПК - 8 мандатов, "Ата Журт Кыргызстан", Ынтымак" и "Биздин эл".