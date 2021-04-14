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"Жители региона часто требуют от инвесторов работу, не имея по ней знаний"

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- Виктория Гунгер
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Зарубежным инвесторам важно, чтобы соглашения по проектам содержали в себе определенные гарантии. Но отечественные власти не всегда могут их обеспечить. Есть определенные претензии и со стороны местного населения. Об этом на конференции "Перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества КР и РФ на современном этапе" сообщил политолог, директор аналитического центра "Восток-Запад" Дмитрий Орлов.

По его словам, проблема в том, что жители региона, расположенного близ инвестиционных объектов, как, например, месторождения, требуют рабочие места, не имея достаточной квалификации для работы.

- Поэтому, государству необходимо возрождать систему профессионального технического образования. К тому же, хотя инвестиции в месторождения дают определенные доходы в бюджет, опыт показывает, что торговать сырьем не выгодно. Более выгодным и для КР, и для РФ, было бы открытие здесь предприятий полного цикла. Тем более, что люди у нас хотят и готовы работать. Просто проблема упирается в обеспечение рабочими местами, - отметил Орлов.

Политолог добавил, что Кыргызстан никогда не будет врагом России - много лет мы были одной страной. И это накладывает определенный отпечаток. Но это сотрудничество надо дальше развивать.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/399644
Теги:
инвестиции, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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